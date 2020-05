Üppiges Frankreich beim Morgenpost-Menü

Die Berliner Restaurants sind zurück – und mit ihnen das Morgenpost-Menü wie Sie es kennen und lieben. Endlich wieder ausgehen, genießen und die selbstgekochte Pasta Pasta sein lassen. Noch bis Ende Mai lädt das Restaurant „Gendarmerie“ an der Behrenstraße in Mitte zu fünf Gängen von Küchenchef Philippe Lemoine. Der stammt ursprünglich aus Paris, nimmt Sie für das Morgenpost-Menü jedoch mit auf eine Reise quer durch sein gesamtes Heimatland. „Frooonkroisch“, sagt er tatsächlich mit unverkennbarem Akzent, und macht vergessen, dass ein Urlaub an der Côte d’Azur gerade nur mit dem Finger auf der Landkarte stattfinden kann.

Das Restaurant in unmittelbarer Nähe des Gendarmenmarktes verfügt über einen großzügigen Gastraum, so dass Social Distancing hier kein Problem ist. Alle Mitarbeiter tragen schwarze Handschuhe und Masken. „Ein bisschen wie Darth Vader“, sagt Restaurantleiter Marcus Ganswindt und lacht.

Morgenpost-Menü im Mai: So können Sie reservieren

Fünf Gänge inklusive fünf Weine und eine Kaffeespezialität nach Wahl gibt es vom 18. bis zum 31. Mai 2020 Montag bis Sonnabend von 12 bis 22 Uhr für 69,90 Euro pro Person im Restaurant „Gendarmerie“, Behrenstraße 42, 10117 Berlin. Reservierungen ab Sonntag, 17. Mai, per Telefon unter 030/76 77 52 70 oder per E-Mail an info@gendarmerie-berlin.de und nur, solange die Plätze reichen.

Quinoa-Salat mit Melone und Zucchini im ersten Gang

Erster Gang: Quinoa-Salat mit Melonenkugeln, Zucchini und frischer Minze

Lemoine eröffnet das kulinarische Comeback mit einem Quinoa-Salat, Melonenkugeln, Zucchini und Minze. Ganz untypisch französisch, vegan und leicht, hat er das Korn aus den Anden, das in den vergangen Jahren einen Aufstieg zum Superfood erlebt hat, mit Olivenöl, Orangensaft, Salz und Pfeffer gekocht. Die Zucchini wird kurz mit Knoblauch gebraten und dominiert das intensive Bouquet, das von dem hübsch angerichteten Teller vielversprechend in die Nase steigt.

So viel sei vorab verraten: Philippe Lemoine hat keine Angst vor kräftigen Aromen. In diesem Fall trifft frische Minze auf fruchtige Melone und leichte Bitternoten von Quinoa und Zucchini. Eine dezente Schärfe kitzelt dazu den Gaumen. Korrespondierend fruchtig wird es im Glas. Marcus Ganswindt hat sich für einen Chardonnay Aimery Maîtres Vignerons entschieden. Ein leichter, hellgelber Vertreter seiner Gattung, der an der Nase noch zurückhaltend und am Gaumen dann mit voller Wucht seine Noten von Pfirsich und Maracuja entfaltet.

Eine große „kleine Bouillabaisse“ im zweiten Gang des Morgenpost-Menüs

„Kleine Bouillabaisse“ vom Edelfisch, Rouille, Croûtons.

Bereits im zweiten Gang ist es mit der Leichtigkeit vorbei. „Jeder sagt, er habe die beste Bouillabaisse, aber wir haben sie tatsächlich“, verspricht Ganswindt. Mancher Stammgast reise für diesen Genuss sogar von außerhalb an. Lemoines Interpretation des provenzalischen Klassikers funkelt fett im Teller und verströmt ein sattes knoblauchig-tomatiges Aroma. Als „kleine Bouillabaisse“ ist der zweite Gang im Menü ausgewiesen. Die Maßeinheit scheint in Frankreich jedoch eine andere zu sein. Die zarten Edelfischstücke von Thunfisch, Jakobsmuschel, Loup de mer und Gambas sind großzügig, die Suppe reichlich, und die „Croûtons“ kommen als ausgewachsene, buttrig-geröstete Baguettescheiben daher. Das alles schmiegt sich kraftvoll an den Gaumen und verweilt dort auch dann noch, wenn der letzte Löffel genommen ist.

Um dagegen zu bestehen, braucht es einen kräftigeren Wein als den Vorgänger. Marcus Ganswindt wählt einen Bacchanal Weiss vom Weingut Szemes im Burgenland. Eine Cuvée aus Grünem Veltliner und Welschriesling, die der intensiven Fischsuppe mit feinen floralen Noten und einem Hauch Vanille entgegentritt. Das Bacchanal des kanadisch-deutschen Malers und Bildhauers Jean-Yves Klein findet sich nicht nur auf der Flasche, sondern auch als opulentes Holzrelief an der Rückwand der „Gendarmerie“.

Beelitzer Spargel mit Kalbsbries im dritten Gang

Jakobsmuscheln und paniertes Kalbsbries auf Beelitzer Spargel mit Morchel-Ragout

Es folgt der Deutschen liebstes Frühlingsgemüse in französischem Gewand. Beelitzer Spargel kombiniert Philippe Lemoine mit Jakobsmuscheln, panierten Kalbsbries und – Sauce-Hollandaise-Fans müssen jetzt ganz tapfer sein – Morchelragout. „Eine Art Surf and Turf und voll in der Saison“, sagt der Küchenchef. Und tatsächlich passt das alles ganz wunderbar zusammen. Die Morcheln sind erdig und waldig, das Bries nussig, die Jakobsmuscheln salzig-zitronig und der Spargel auf den Punkt knackig. Dazu passt der Riesling Siegfried vom Weingut Dr. Köhler in Rheinhessen, den der Restaurantleiter ins Glas bringt. Ein wunderbar leichter Weißwein mit Gras und grünem Apfel an der Nase, dem seine frische Fruchtigkeit auch am Gaumen nicht abhanden kommt und damit ein schönes Gegengewicht zum Teller bietet.

Fast hätte der Chef den Piment d’Espelette vergessen

Lachsfilet „sous vide“ mit Sauce tartare und neuen Kartoffeln

Als vierten Gang gibt es Lachsfilet mit Sauce tartare und neuen Kartoffeln. Bereits aufgetischt, kommt Philippe Lemoine noch einmal aus der Küche geeilt, dem Teller hinterher. Mon Dieu, er hat das Piment d’Espelette vergessen. Die besondere Würze darf auch hier nicht fehlen. Den Fisch – und zwar eine große Portion davon – hat der Küchenchef eine halbe Stunde lang bei niedriger Temperatur sous vide, also vakuumgegart. Textur und Geschmack kommen auf diese Weise besonders fein zur Geltung. Dazu serviert er eine Sauce tartare aus hausgemachter Mayonnaise mit Kapern, Cornichons, Schnittlauch, Schalotten und einem guten Schuss Zitronensaft. Die vielschichtige Säure ist der perfekte Begleiter zum milden Lachs und den neuen Kartoffeln, die daran erinnern, wie die Pommes de terre im Idealfall wirklich schmecken sollen. Ebenfalls vom Weingut Dr. Köhler kommt dazu der Grauburgunder Brunhilde von Restaurantleiter Marcus Ganswindt. Bei Farbe und Nase wird es hier wieder leichter. Frische Noten von Heu und Birne charakterisieren diesen Sommerwein, der den Aromen des Fisches schmeichelt, aber auch ganz für sich an lauwarme Abende im Freien erinnert.

Ein süßer Kracher zum Abschluss des Morgenpost-Menüs

Morgenpostmenu Gendarmerie Erdbeeren-Rhabarber mit Bourbon Vanille, frischer Minze, Passionsfrucht -Coulis und Baiser, fotografiert am 14.Mai 2020 in Berlin. Foto: Maurizio Gambarini/Funke Fotoservices

Zum Abschluss lässt es Philippe Lemoine noch einmal krachen. Sein Erdbeer-Rhabarber mit Bourbon Vanille, Minze, Passionsfrucht und Baiser klingt auf der Karte ganz harmlos, entpuppt sich auf dem Teller jedoch als regelrechter Baiser-Burger, von dem leuchtend gelb das Fruchtpüree tropft und das nur mit beherztem Löffeleinsatz bezwungen werden kann. „Oh mein Gott, ist das süß“, schießt es einem beim ersten Bissen in den Kopf. Glücklicherweise gibt es noch frische Minze und sauren Rhabarber, um das Dessertkunstwerk einzufangen. Angenehm zurückhaltend ist in der Kombination der Lafleur Mallet aus Sauternes in Bordeaux, der mit seinen sanften Honig- und Zitrusnoten nicht versucht, den süßen Abschluss zu übertreffen.

