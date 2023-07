Kieztour durch drei Schöneberger Spitzenrestaurants

Essen und trinken in gleich drei Restaurants und dazwischen immer ein wieder Appetit machender Spaziergang, das bietet die Kulinarische Kieztour in Schöneberg am 18. August an.

MIt dabei sind das Sternerestaurant "Bonvivant" mit Küchenchef Nikodemus Berger an der Goltzstraße, das "The Cord" mit Thomas Kammeier und Florian Peters auf dem Euref-Campus und der "Weinlobbyist" von Serhat Aktas an der Kolonnenstraße. Alle Restaurants liegen nur ungefähr zehn Minuten zu Fuß auseinander.

Aktas und die Gastgeber des "Bonvivant" werden den Spaziergang begleiten, sie kennen sich bestens in der Gegend aus, kennen die Geschichte der Lokale und geben gerne Anekdoten preis.

Die Kieztour startet am 18. August um 16.30 Uhr im "Bonvivant mit einem Cocktail und einem AMuse. Danach geht es zum "Weinlobbyist", wo Küchenchef Ronny Marx Thüringer Duroc-Schwein zu einem Sekt reicht. Es folgt ein Eis am Stiel als Zwischengang und dann der Hauptgang im "The Cord". Dort wird entweder auf der Terrasse oder im Restaurant diniert. Das Dessert gibt es dann am exklusiven Pool des Euref-Campus.

Der Abend kostet pro Person 189 Euro inklusive Speisen und Getränken. Reservierungen nimmt das the Cord unter https://www.opentable.de/r/restaurant-the-cord-berlin (OpenTable Experience unter Schöneberger Kiez Tour) entgegen.