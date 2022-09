Max Strohe ist Koch des Jahres beim Rolling Pin Award

Max Strohe, Küchenchef im Sternerestaurant „Tulus Lotrek“ in Kreuzberg, ist in dieser Woche bei den Rolling Pin Awards als „Koch des Jahres“ ausgezeichnet worden. Der Preis des Branchenmagazins wurde in dieser Woche im Rahmen der Rolling Pin Convention in Berlin vergeben. Ein Heimspiel war die Preisverleihung auch für Willi Schlögl aus der „Freundschaft“ in Mitte, er wurde als „Sommelier des Jahres“ ausgezeichnet.

Heimspiel für Berliner Küchenchefs bei den Rolling Pin Awards

Ebenfalls nach Berlin gingen die Auszeichnungen für den „Maître des Jahres“ an Oliver Kraft aus den „Lorenz Adlon Esszimmer“ und „Sous Chef des Jahres“ an Tessa Theil aus dem „Kin Dee“. Unter die 100 besten Küchenchefs Deutschlands wurden unter anderen Arne Anker aus dem „Brikz“, Gal Ben Moshe aus dem „Prism“, Sebastian Frank aus dem „Horváth“ und René Frank aus dem „Coda“ gewählt.