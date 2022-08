Karina Ansos : Hotel Adlon bekommt erstmals eine Direktorin

Karina Ansos übernimmt im Oktober als Geschäftsführende Direktorin von Michael Sorgenfrey im Luxushotel Adlon am Brandenburger Tor.

Die neue Geschäftsführende Direktorin im Hotel „Adlon Kempinski Berlin“ heißt Karina Ansos. Sie ist die erste Frau überhaupt, die das geschichtsträchtige Haus am Brandenburger Tor ab Mitte Oktober leiten wird. Nach drei erfolgreichen Jahren übergibt der bisherige Direktor Michael Sorgenfrey die Führung an seine Nachfolgerin – er selbst begibt sich in ein Sabbatical. Eine Rückkehr in eines der weltweiten Kempinski Hotels zu einem späteren Zeitpunkt ist nicht ausgeschlossen.

Hotel Adlon bekommt mit Karina Ansos erstmals eine Direktorin

„Mit kleiner Unterbrechung ist Karina seit insgesamt 23 Jahren erfolgreich in unserem Unternehmen tätig und lebt die Kempinski DNA durch und durch“, so Timur Sentuerk, Mitglied der Geschäftsleitung der Kempinski Hotels. „Wir danken Michael Sorgenfrey für seine äußerst professionelle Arbeit und hochstehende Expertise. Als erstklassiger Leader ist es ihm gelungen, unser Flaggschiff ‚Adlon‘ und das gesamte Hotelteam mit sicherer Hand durch die schwierige Pandemiezeit zu steuern. Seine Zeit im Hotel wurde mit einem erstklassigen 25 Jahre ‚Adlon‘-Jubiläum in der letzten Woche abgerundet.“

Karina Ansos kann auf lange Kempinski-Karriere zurückblicken

„Die Leitung dieser Hotelikone übernehmen zu dürfen ist für mich eine große Ehre und ich freue mich, gemeinsam mit dem Team die ‚Adlon‘-Geschichte fortzuschreiben“, so Karina Ansos zu ihrer Ernennung. Die gebürtige Französin kann auf eine Karriere in der internationalen Luxushotellerie im In- und Ausland blicken. Ihre Hotellaufbahn begann sie als Director Convention Sales im damaligen „Kempinski Hotel Atlantic“ Hamburg sowie im „Kempinski Hotel Elephant Weimar“, arbeitete dann als Director Sales Marketing im „Tigerpalast Varieté“ Frankfurt sowie als Director Food Beverage bei der Cateringfirma „Fachwerk 319“ und kehrte schließlich wieder zu Kempinski zurück, wo sie sich bis zum Executive Assistant Manager im „Kempinski Hotel Frankfurt“ hocharbeitete.

2009 wurde sie nach China entsandt, zunächst als Executive Assistant Manager im „Kempinski Hotel Suzhou“ mit 486 Zimmern und später zum General Manager im „The One Executive Suites managed by Kempinski“ in Shanghai ernannt, wo sie für die Pre-Opening-Phase und Eröffnung verantwortlich zeichnete und das Allsuiten-Hotel mit 244 Suiten und drei Restaurants anschließend für drei Jahre leitete.