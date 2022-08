Neues Team für das „Roca“ im „Waldorf Astoria“

Das Luxushotel „Waldorf Astoria Berlin“ gibt bekannt, dem renommierten Chefkoch Robert Mujagic sowie dem Restaurant-Manager Kevin Stummer ab sofort die Leitung des hauseigenen Restaurants „Roca“ zu übergeben. Sie werden nicht nur das professionelle Team des Hauses ergänzen, sondern auch einen einzigartigen kulinarischen Ort für die Gäste schaffen.

Das Restaurant „Roca“ im Hotel „Waldorf Astoria Berlin": Brasserie-Atmosphäre gepaart mit modernem Art-déco Stil.

Foto: Waldorf Astoria Berlin

Brasserie-Atmosphäre gepaart mit modernem Art-déco Stil – so präsentiert sich das „Roca“ im „Waldorf Astoria Berlin“. Benannt ist das Restaurant nach dem einstigen „Romanischen Café“, wo sich in den 1920er-Jahren Künstler wie Bertolt Brecht, Otto Dix und Billy Wilder trafen. Mit Blick auf die Berliner City-West, einer großzügigen Terrasse und Sonnenlicht ganztags im gesamten Restaurant hat sich dieser Spot zu einem beliebten Treffpunkt der Berlinerinnen und Berliner entwickelt.

Restaurant „Roca“ im Hotel „Waldorf Astoria Berlin" mit neuem Team

Als Gast kann man hier nicht nur Klassiker wie den Waldorf Salat genießen, sondern sich nun seit Neustem auch an den liebevoll und kreativ zubereiteten Speisen des neuen Chefkochs erfreuen. Robert Mujagic, dessen langjährige und vielfältige Erfahrung weit über die Haute Cuisine in über sieben Ländern – Deutschland, Russland, Kroatien, Türkei, Malediven, Thailand und Sri Lanka – hinausgeht, wird ab sofort bei den Kreationen des „Roca“ seine Inspirationen mit einbringen.

Das Restaurant „Roca“ im Hotel „Waldorf Astoria Berlin": Klassiker wie das Champagne & Eggs bleiben weiter bestehen.

Foto: Waldorf Astoria Berlin

Kevin Stummer, den das „Roca“ in der Position des Restaurant-Managers für sich gewinnen konnte, kann ebenfalls auf Erfahrung im Luxushotelsegment zurückgreifen. Geboren in Japan mit österreichischen Wurzeln, konnte der gelernte Koch und studierte Hotelmanager Fuß in einem Fünf-Sterne-Hotel in Wien fassen. Dort war er zuletzt maßgeblich für die Führung des Restaurants verantwortlich.

Champagne & Eggs bleibt als „Roca“-Klassiker im „Waldorf Astoria Berlin“

„Wir sind sehr stolz darauf, mit dem enthusiastischen Team des ‚Roca‘ unseren Gästen einengastronomischen Hotspot in Berlin bieten zu können. Natürlich werden unsere Klassiker wie das Champagne & Eggs weiter bestehen bleiben. Wir freuen uns, ab sofort neue verschiedene Interpretationen mit mediterranem Einschlag auf unserer Karte anbieten zu können“, sagt Gregor Andréewitch, General Manager des „Waldorf Astoria Berlin“.