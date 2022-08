So wird die Berlin Food Week 2022 im Oktober: Termine, Programm

Die Berlin Food Week findet in diesem Jahr vom 10. bis 16. Oktober statt. Das Festival regt an zu einer genussvollen und zugleich Ressourcen-schonenden Ernährung und möchte damit einen neuen Mainstream mitgestalten. „Wir glauben fest an den Ernährungswandel durch Genuss. Denn nie war die Kreativität in den Küchen und die Auswahl nachhaltiger Produkte höher. Immer mehr Menschen entwickeln ein Bewusstsein dafür, dass unsere individuelle Ernährungsweise etwas verändern kann“, so Geschäftsführerin Alexandra Laubrinus.

Berlin Food Week im Oktober mit Länderpartner Österreich

Abwechslung von jenseits der Grenze liefert Länderpartner Österreich. Das Alpenland zeigt sich von einer frischen und ungewöhnlichen Seite. Neben einer Berliner Interpretation eines typischen Frühschoppen in der Weinbar „Freundschaft“ steht Alpensushi im Restaurant „Weinlobbyist“ oder ein Workshop mit dem Wiener Restaurant „Jola“ auf auf dem Eventplan.

Fleischersatzprodukte: Redefine Meat als Schwerpunkt bei der Berlin Food Week.

Foto: Redefine Meat

Das Stadtmenü hat in diesem Jahr das Motto „Vom Rinde verweht“. Beim Restaurant-Happening servieren Restaurants Menüs, in denen alternative Proteinquellen sowie Fleischersatzprodukte die Hauptrolle spielen. Das „Orania“ tischt Carpaccio von Wildpilzen mit Enokipilzen und Shizo als Vorspeise und Redefine-Meat-Flanksteak mit Rosenkohl und Johannisbeeren als Hauptgang auf. Auf der Karte des „SchmitZ&CO“ steht zum Stadtmenü Kürbis, Burrata, Tomate sowie Rosenkohl, Cashewnuss und Zwiebel. Weitere Zusagen gibt es beispielsweise von den Restaurants „Bonvivant“, „Kochu Karu“, „12seasons“, „Estelle Dining“, „Brasserie Colette Tim Raue“, „Terz“, „Cordo“, „Brikz“, „Schneeweiss“ und „Eins44“.

Ambitionierte Hobbyköchinnen und -köche lernen bei der Miele Cooking School Tipps von echten Profis – im Miele Experience Center Unter den Linden. Unter der Woche heißt es „Cook the World“, Länderküche ist Programm. Mit dabei ist beispielsweise „Koch dich Türkisch“. Am Sonnabend feiert die Lange Nacht des Kochens Premiere mit knapp zehn Workshops zwischen 10 und 23 Uhr. Das Programm: Französische Omelettes von Sophia Rudolph, Nougat aus regionalen Zutaten von Kristiane Kegelmann und vieles mehr.

Berlin Food Week: House of Food im Bikini Berlin.

Foto: Ulf Büschleb

Das House of Food, Marktplatz für handwerklich arbeitende Manufakturen und Start-ups, in der Shopping Mall Bikini Berlin ist das besucherstärkste Event des Festivals. Rund 40 Ausstellende präsentieren sich, darunter Raw-Pâtisserie von Épique, Vollgemüse-Produkte von Beetgold, Fleisch von Wagyu Auetal, Ready-to-Eat Getreide und Hülsenfrüchte von Good Crop und alkoholfreie Spirituosen-Alternativen von Laori. Ebenfalls dabei ist Initiative Milch. Als Pop-up gibt es das House of Food auch in den Frischeparadies-Filialen.

Berlin Food Night zeigt die Ernährung der Zukunft

„Etwas komplett Neues machen wir nach zwei Jahren Auszeit mit der Berlin Food Night: Wir bringen die Ernährung der Zukunft schon heute auf die Teller. Gemeinsam mit dem Food Campus Berlin und dem Food Service Innovation Lab by Dussmann laden wir 60 Gäste zu einem Showcase-Dinner ins Restaurant Ursprung ein, das erste Planetary Health-Restaurant Europas. Vier Köchinnen und Köche kreieren vier Gerichte und zeigen damit, wie theoretische Themen wie Novel Food und Planetary Health auf dem Teller praktisch aussehen können”, so Berlin-Food-Week-Geschäftsführer Michael Hetzinger.