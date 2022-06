Lovers by the Water zurück in Rummelsburg

„Lovers by the Water“: Die Dinnerreihe der „Crackers“-Köche im „Studio C“ ist eine kulinarische Berliner Sommertradition.

Patrick Ziegert ist Küchenchef im „Crackers“. Für „Lovers by the Water“ zieht er drei Abende ins „Studio C“ in Rummelsburg.

Lovers by the Water

Die Dinnerreihe „Lovers by the Water“ hat sich in den vergangenen Jahren zu einer kulinarischen Berliner Sommertradition entwickelt. An drei Abenden – vom 27. bis zum 29. Juni – übernehmen die „Crackers“-Köche Patrick Ziegert und Felix Klawitter die Event-Location „Studio C“ an der Köpenicker Chaussee in Rummelsburg jeweils für ein Vier-Gang-Menü unter freiem Himmel und mit Blick auf die Spree. Für den Aperitif und Drinks nach dem Essen ist auch Barchef Dada Daoud mit dabei. Für 155 Euro gibt es außerdem eine Wein- oder alkoholfreie Begleitung sowie Wasser inklusive.

Zur Auswahl stehen an jedem Abend eine vegane-, eine Fisch- oder Fleischvariante. Beispielsweise Bachsaibling mit Limette, Koriander und Kaviar, gefolgt von einem Raviolo, Stör von „25 Teiche“ und zum Dessert Pfirsich mit Thymian, Buttermilch und Meersalz. Als Snacks und Beilagen werden Tacos, Chimichurri, Aioli, Spargel oder Mais serviert.

„Lovers by the Water“ startet jeweils um 19 Uhr. Tickets und Menüs gibt es hier.