Sushi gegen Bitcoin: Im Restaurant „The Catch“ kann an sofort mit Kryptowährung bezahlt werden.

Foto: The Catch

Im Restaurant „The Catch“ kann an sofort mit Kryptowährung bezahlt werden.

Im Izakaya-Restaurant „The Catch“ an der Bleibtreustraße in Charlottenburg können Gäste ab sofort mit Kryotowährung zahlen. Mithilfe des Bezahlsystems Lunu, das Bitcoin und andere digitale Währungen aus allen gängigen Krypto-Wallets der Kundinnen und Kunden akzeptiert, soll der innovative und kosmopolitische Flair des 2019 eröffneten Restaurants unterstrichen werden.

Das Restaurant „The Catch“ an der Bleibtreustraße ist auf japanische Küche spezialisiert.

Foto: The Catch

„In einer urbanen und modernen Gesellschaft nimmt die Relevanz der digitalen Währung zu. Deshalb ist es für uns als Hauptstadt-Restaurant selbstverständlich, diesen Schritt in die Zukunft zu gehen“, so Geschäftsführer Alexander Slobine. Extra-Gebühren werden für die Zahlenden nicht fällig, gleichzeitig setzen sie ihre Kryptowährung zum aktuell günstigsten Kurs ein.

Im Izakaya-Restaurant „The Catch“ mit Bitcoin zahlen

Das „The Catch“ verbindet moderne japanische Kühe mit höchster Qualität. Serviert werden Fisch und Meeresfrüchte, aufwändige Sushi-Kreationen, Gemüse, Fleisch und Suppen. Fisch und Meeresfrüchte kommen ausschließlich von Fischmärkten in Spanien und Japan – ohne Zwischenhändler. Ist ein Produkt nicht in der gewünschten Qualität erhältlich, steht es an diesem Tag nicht auf der Karte.

„The Catch“: Bleibtreustraße 41, 10623 Berlin. Geöffnet Montag bis Sonnabend von 18 bis 23.30 Uhr (Küche bis 22.30 Uhr). Reservierungen unter https://thecatch.berlin sowie per E-Mail an catchme@thecatch.berlin.