Markus Herbicht lädt zum Tomatenfest nach Kreuzberg

Bereits zum achte Mal lädt Markus Herbicht vom "Schmelzwerk" in den Sarotti-Höfen in Kreuzberg zu seinem Tomatenfest. Mitte Juli gibt es drei Tage lang wieder alles rund um das Thema Tomate auf der begrünten Terrasse am Mehringdamm.

Herbicht hat sich wieder einige Gerichte einfallen lassen, darunter:

Jamon Serrano aus Salamanca, Uckermärker Ur-Tomate, Röstbrot 8,50 Euro

Vegetarische Tarte von Dattel- & Cherrytomaten, heimischer Büffelmilch-Mozzarella, Mönch-Basilikum 8,50 Euro

Calamaretti „a la Plancha", Ananastomaten-Carpaccio, Sauce Aioli 12,50 Euro

Bruschetta, Salpicon von Pflaumentomaten, Wildwiesenkräuter 6,50 €

6 Stunden gegartes Picanha vom Dry Aged Pommernrind, Rhabarber-BBQ-Sauce, Tigertomaten-Bohnen-Gemüse 14,50 Euro

Sardinen vom Holzkohlengrill „Marbella-Style", Salat von der Spitzpaprika und Inkatomate 12,50 Euro

Und dazu wieder die selbstgemachte Tomatenbratwurst.

Dazu werden Erdbeerbowle, Sommerweine und Bier serviert. Für Unterhaltung sorgt eine Live-Band. Am Verkaufstand von Christiane Lubahn aus der Uckermark gibt es mehr als 40 Sorten Tomaten.

Traditionelles Tomatenfest im Schmelzwerk:

Freitag, 16. Juli 2021 von 17 bis 22 Uhr

Samstag, 17. Juli 2021 von 12 bis 22 Uhr

Sonntag, 18. Juli 2021 von 12 bis 16 Uhr

Reservierung unter: info@schmelzwerk-berlin.de oder unter Tel.: 0159 04021451