Zum Independence Day: Berlin feiert Fête de la Croquette

Im Rahmen des „DelicioUS! 4th of July Festivals“ vom 2. bis zum 4. Juli auf dem Gelände der Kulturbrauerei an der Schönhauser Allee findet in diesem Jahr erstmals die Fête de la Croquette statt. Sieben Berliner Köchinnen und Köche frittieren den amerikanischen Traum: Sie entwerfen exklusiv Rezepte für Kroketten. Die Rezepte stammen aus der Feder der Teams von „Goldies“, „Kochu Karu“, „Cordo“, „Irma La Douce“, „Good n’ Vegan“, „Lausebengel“ und „Birds in the Kitchen“.

Independence Day und Fête de la Croquette in der Kulturbrauerei

Vielfalt steht bei den Kreationen im Fokus, die Varianten sind japanisch, spanisch und koreanisch inspiriert. Zudem ist für jeden Geschmack etwas dabei – vegan, vegetarisch, Fleisch und Fisch. Zubereitet werden die Kroketten vom Team des Cateringunternehmens Berlin Cuisine, verkauft stilecht aus den Fenstern eines amerikanischen Schulbusses. Die Initiative wurde von US-amerikanischen Produzenten im Rahmen von DelicioUS! ins Leben gerufen. Deshalb werden alle Rezepte größtenteils mit amerikanischen Zutaten gekocht. Schließlich wird zu dem Anlass nicht nur die Krokette, sondern auch die amerikanische Unabhängigkeit gefeiert.

Fête de la Croquette: Kroketten von Sternekoch bis Blutwurst

Die kulinarische Wiederbelebung der Bällchen reicht von US-Süßkartoffel-Kimchi-Balls mit Shiitake-Algen-Aioli – kreiert von Sternekoch Yannic Stockhausen aus dem „Cordo“ – über eine US-Cheddar-Chili-Potato-Bomb mit Furikake, Sichuan-Chili-Mayo und Zhoug aus der Fritteuse des „Goldies“ bis hin zu einem Berliner Original, einer Blutwurst-Krokette mit US-Pflaumen und Rauchapfel-Dip aus der Küche des „Lausebengel“. Die Preise liegen zwischen fünf und zehn Euro.

Die Rezepte zum Nachkochen für zu Hause werden auf der Webseite www.delicious-usa.com veröffentlicht. Die Fête de de la Croquette auf dem Gelände der Kulturbrauerei (Eingang Sredzkistraße) ist am 2. Juli von 14 bis 21 Uhr, am 3. Juli von 12 bis 21 Uhr und am 4. Juli von 12 bis 20 Uhr geöffnet.