Sterne-Restaurant "Pauly Saal" öffnet nicht wieder

Dirk Gieselmann wechselt vom "Pauly Saal" in das "Le Petit Royal" in Charlottenburg.

Das Sterne-Restaurant "Pauly Saal" wird auch nach dem Ende des Lockdowns nicht mehr öffnen. Das wurde am Mitwoch bekannt gegeben. Chefkoch Dirk Gieselmann und Souschef Hugo Thiebaut würden die kulinarische Leitung des "Le Petit Royal" in Charlottenburg übernehmen und sich dort noch mehr auf die französischen Wurzeln konzentrieren. Auch der Head-Bartender des "Pauly Saal", Justin Powell" ziehe mit in den Westen Berlins.

Der "Pauly Saal" hatte seit 2014 einen Michelin-Stern gehalten, erst unter der kulinarischen Ägide von Arne Anker, der seit vergangenem Herbst das "Brikz" eröffnet hat, ebenfalls in Charlottenburg, dann unter Dirk Gieselmann.

Ein Nachfolger für die Räume in der ehemaligen Jüdischen Mädchenschuel in Mitte steht laut der Mitteilung schon fest. Dort soll ab Juli Shaul Margulies Restaurant und Innenhof mit einem "innovativen Gastronomie-Konzept" bespielen, wie es in der Pressemitteilung heißt. Margulies betreibt die Restaurants "Zenkichi" und "House of Small Wonder" und sei dem "Pauly Saal" in langjähriger Freundschaft verbunden.

Das "Le Petit Royal", der Ableger des legendären "Grill Royal" hat bereits seit dem 21. Mai wieder den Außenbereich geöffnet.