Wenn das Fleisch direkt vom Jäger kommt

Morgens 5 Uhr in der Nähe von Zossen. Bodennebel liegt über dem Feld, an dessen Rand Christofer Radic in der Dunkelheit die Leiter seines Hochsitzes erklimmt, um hier die nächsten Stunden auszuharren. Radic ist Jäger, das Gebiet südlich von Berlin sein Revier. Zwei Mal pro Woche, im Sommer auch häufiger, kommt der 41-Jährige hierher, um – je nach Jahreszeit – Wildschweine, Rehe oder Damwild zu schießen. Ausgerüstet mit Gewehr, Messer, Fernglas, Ohrenschützern, Nachtsichtgerät, Entfernungsmesser, Lampen und Wärmebildkamera sitzt Radic in der Stille und fährt am Ende doch häufig unverrichteter Dinge wieder nach Hause. Wild lässt sich nicht locken, sondern muss genau so nah an seinem Versteck vorbeikommen, dass ein sicherer Schuss garantiert ist.

Hat er doch Erfolg, zerlegt Radic die Tiere eigenhändig in einem Anbau seines Hauses am Schlachtensee, wo er auch Wildkochkurse anbietet. Nach dem Nose-to-Tail-Prinzip wird anschließend möglichst viel in Zusammenarbeit mit Christoph Hauser, ehemals aus dem Restaurant „Herz & Niere“, sowie dem italienischen Koch Roberto Sannino, ehemals aus dem „Il Calice“, verarbeitet. Mit Wild gefüllte Pasta oder Bolognese, Königsberger Klopse, Gulasch oder Leberwurst aus dem Glas verkauft Radic seit Ende des vergangenen Jahres in seinem Laden „Pracht – Wild und Wein“ an der Breisgauer Straße in Zehlendorf.

Wild wird häufig aus Gatter in Neuseeland angeboten

Drei Jahre ist es her, dass sich Christofer Radic entschloss, einen Jagdschein zu machen. Der Berliner hat ursprünglich einmal Journalismus studiert und für die „New York Times Deutschland“ gearbeitet, später wechselte er auf die PR- und Beraterseite. Sein Interesse für Jagd und Wild entstand über Kontakte zu Gastronomen, die er über seinen Weinhandel kennenlernte. Viele hätten geklagt, selbst bei Wild nicht genau zu wissen, wie das Tier behandelt worden sei. Trotz der hohen Population in Brandenburg werde Wild häufig aus Gattern in Neuseeland angeboten, beim Großhändler sei das Fleisch zwar aus der Region, der kaufe jedoch alles auf, unabhängig von der Qualität.

Radic wollte die Sache konsequent angehen und besuchte für seinen Jagdschein keinen der ebenfalls angebotenen Crashkurse, sondern ein Dreivierteljahr lang einen Lehrgang beim Landesjagdverband Berlin. „Ganz normale Leute“ seien das, sagt Radic über die Teilnehmer, entgegen des Klischees sogar fast zur Hälfte Frauen. Viele kennen das selber Schlachten von zu Hause vom Dorf, so wie Radic auch, dessen Familie aus Kroatien stammt.

Das Wild muss noch vor Ort ausgenommen werden

Ob er das überhaupt könne, ein Tier töten, ausnehmen und zerteilen, habe er bis zu seinem Kurs selbst nicht gewusst, sagt Christofer Radic. Noch heute sei er bei jedem Anschuss aufgeregt, danach in einem konzentrierten Tunnel. Ein Tier muss noch vor Ort ausgenommen werden, damit sich keine Bakterien im Fleisch verteilen, dabei sei Präzision und Schnelligkeit gefragt. Wenn er dann, wieder zu Hause, die noch warme Leber in der Hand halte, sei das natürlich ein bisschen komisch. Das Tier wird anschließend gekühlt und eine Probe auf mögliche Parasiten ans Veterinäramt geschickt. Erst nach der Freigabe legt Christofer Radic los. Das Wildschwein beispielsweise, das derzeit Saison hat, wird an einem Fleischereihaken aufgehängt und mit einem scharfen Haushaltsmesser gehäutet. Manchmal ist dafür Kraft notwendig, dann hängt sich Radic mit seinem ganzen Körpergewicht an das Fell. Zum Abtrennen von Kopf und Füßen kommt eine Knochensäge zum Einsatz.

Sonst ist der Prozess, der insgesamt etwa eine Stunde dauert, aber eine überraschend unmartialische und vor allem unblutige Angelegenheit. Statt Ekel empfinde er in diesen Momenten vielmehr Respekt, sagt Christofer Radic, der sei überhaupt das Wichtigste. Jäger seien grundsätzlich verpflichtet, so zu schießen, dass dem Tier möglichst wenig Leid zugefügt wird, deshalb nehme er auch nicht an Treibjagden teil. Er selbst habe noch keine negativen Reaktionen erlebt, wenn er anderen Menschen von seiner Tätigkeit erzählt habe, eher Interesse. Trotzdem möchte Christofer Radic nicht in der Zeitung lesen, wo genau sich sein Revier befindet, da es häufig zu Beschädigungen der Hochsitze komme.

Wild und Jagd: die natürlichste Art des Fleischkonsums

Für Radic sind Jagd und Wild die natürlichste Art des Fleischkonsums, zumal, wenn noch das Nose-to-Tail-Prinzip hinzu komme. Bis auf die Füße, das Fell und den Kopf wird von Radic und seinen Köchen alles verarbeitet. Die Reste überlässt er wiederum anderen Tieren in seinem Revier. Hackfleisch beispielsweise kaufe er überhaupt nicht mehr anders. Was viele nicht wissen: Der typische Wildgeschmack, den viele Menschen nicht mögen, lässt sich durch schnelle Kühlung fast vollständig vermeiden. Tatsächlich schmeckt das Wild bei Christoph Hausers Bolognesesoße oder Königsberger Klopsen nach dem Rezept seiner Mutter überhaupt nicht hervor. Beim Absatz sei noch einiges an Luft nach oben, so Radic, der seine Produkte auch über den Online-Lieferdienst „The Good Taste“ für all diejenigen anbietet, denen der Weg an den Schlachtensee zu weit ist.

