Krummes Gemüse mit vollem Geschmack

Noch immer werden in Deutschland Millionen Tonnen Lebensmittel jedes Jahr weggeworfen - auch frisches Obst und Gemüse, das nicht der Norm entspricht. Die krumme Karotte, die verzogene Gurke, die hutzelige Kartoffel.

Dagegen engagiert sich das Berliner Unternehmen Querfeld mit sogenannten Feldbotschaften. Der Slogan: "Geschmack ist keine Frage des Aussehens". In den Feldbotschaften können Kunden einmal wöchentlich krummes Gemüse und Obst abholen, das sie vorher im Internet bestellt und bezahlt haben.

Der Vorteil laut Querfeld: Die Lebensmittel landen nicht im Müll, und die Kunden erhalten Gemüse und Obst in Bio-Qualität zu günstigen Preisen. Zudem wird Verpackungsmaterial gespart, weil die Produkte nur in Papiertüten verpackt werden. Darüber hinaus werden die Produkte CO2-neutral per Lastenfahrrad oder E-Auto in die Feldbotschaft gebracht.

Prominenter Unterstützer von Querfeld ist der Zweisterne-Koch Tim Raue. Er kaufe die Produkte für seinen privaten Haushalt und hole die Ware ebenfalls einmal die Woche in einer Feldbotschaft in der Nachbarschaft ab. „Für mich als Küchenchef und Gastronom steht Produktqualität immer an erster Stelle und die stimmt bei Querfeld definitiv", sagt der Spitzenkoch laut Pressemitteilung. "Da ist es mir ziemlich egal, ob die Zucchini krumm oder die Möhre zu klein ist."

Querfeld wurde vor sechs Jahren gegründet und beliefert inzwischen 500 Privathaushalte im gesamten Berliner und Münchener Stadtgebiet, daneben Kitas, Restaurants und Grloßkantinen.

Bestellt wird auf der Website von Querfeld. Dort kann man auch eine Feldbotschaft in der Nähe auswählen und bezahlen. Die Lieferung an die Feldbotschaft kommt eine Woche später und kann dort abgeholt werden.

Eine Mix-Tüte mit drei Kilogramm Obst und Gemüse aus Deutschland, Frankreich und Spüanien kostet im Abo 11,90 Euro, eine Rohkost-Tüte 14,90 Euro und eine Große Mix-Tüte im Abo mit fünf Kilogramm 17,90 Euro.