Silvester zu Hause mit Essen aus dem Restaurant

Auch Silvester gilt der Shutdown - Feiern in großem Kreis sind untersagt. Dennoch kann man sich den Jahreswechsel auch zu Hause genussvoll gestalten, dank Berliner Restaurants. Drei Angebote:

Schmidt Z & KO: Die "vinophile Genusswerkstatt" in Friedenau bietet eine Party-Box Deluxe für zwei Personen. Darin enthalten sind die Vorspeise mit geräuchertem Stör von den 25 Teichen, hausgemachtem Stachelbeersenf, Butter "Frankfurter Grüne Soße", Krustenbrot, Geflügelleber-Parfait und Pulpo-Salat, als Hauptspeise geschmorte Bäckchen vom Weideochsen à la Mode und einer Nougatschnitte als Dessert mit passionsfrucht, Bananen-Ingwer-Chutney und gepufftem Getreide. Dazu gibt es einen Raumland-Sekt "Blanc de Blancs Pas Dosé" und eine flascche Descendientes de J. palacios - Pétalos del Bierzo 2018. Die Partybox für Zwei kostet 149 Euro. Bestellung per Mail an office@schmidt-z-ko.de oder Tel. 030 - 2000 395 -70 an. Die Ware kann man sich am 30./31.12. im Schmidt Z&KO abholen (Rheinstraße 45-46, 12161 Berlin) oder kostenpflichtig liefern lassen.

"Sticks'n'Sushi": "Die letzte Mahlzeit des schlimmsten Jahre - lasst sie uns großartig machen" - unter dem Motto bietet das "Sticks'n'Sushi" an der Potsdamer Straße 85 in Mitte ein Silvester-Menü aus elf Gängen an. Darunter sind Sojamandeln, Edamame-Bohnen, Sushi mit Gelbschwanzmakrele, Ceviche und andere Köstlichkeiten. Das Menü kostet 110 Euro für zwei Personen. Bestellungen unter https://takeaway.sticksnsushi.com oder telefonisch 887 89 416. Ab 100 Euro Bestelllwert entfällt zudem die Liefergebühr.

"Ganymed Brasserie": Auch die "Ganymed Brasserie" am Schiffbauerdamm in Mitte bietet ein Silvestermenü. Gebeizte Entenbrust mit gerösteten Schwarzwurzeln und Cranberrys, gefolgt von einer Waldpilz-Consommé, dann Lachsfilet mit Gnocchi, Hirsch-Involtini mit Bohnenpürree und zum süßen Abschluss Schwarzwälderkirschtörtchen mit Ingwerkirschen und Tonkabohnensauce. Die vier Gänge kosten 55 Euro pro Person und können abgeholt oder für einen pauschalen Aufpreis von 15 Euro geliefert werden. Aber 100 Euro Bestellwert ist die Lieferung innerhalb des Berliner Rings kostenfrei. Bestellungen bis 29. Dezember per E-Mail an nicole.bathe@ganymed-brasserie.de oder telefonisch täglich von 10-14 Uhr unter 28 59 90 46.