Weihnachtsmarkt to go beim Kreuzberger Glühwein-Spaziergang

Der Lockdown für die Gastronomie gilt auch in der Adventszeit, viele Weihnachtsmärkte sind ebenfalls abgesagt. Zeit für kreative Ideen: Die Sterne-Restaurants "Horváth", "Tulus Lotrek" und "Volt" haben sich zusammengetan und richten an zwei Adventswochenenden einen Weihnachtsmarkt mit Abstand aus. Gäste können vom neuen Christkindl-Paradies "Tulus Lotrek" über den Schmankerlmarkt des "Horváth" zum Wichtel-Hot-Spot "Volt" und umgekehrt laufen. Gäste die alle drei Restaurants besuchen, können bei einer Verlosung noch einen Weihnachtskorb mit Delikatessen der Restaurants gewinnen.

Im "Tulus Lotrek" gibt es Rohmilchkäse, Rillette, Confit de Canard, Gänseleberterrine und frischen Reibekuchen mit Sauerrahm und Kaviar von Maximilian Strohe. Zudem gibt es passende Weine zum Mitnehmen oder selbstgemachte Pralinen.

Von dort geht es weiter zum Zwei-Sterne-Restaurant "Horváth" von Sebastian Frank. Auf dem Schmankerlmarkt gibt es österreichische Spezilaitäten, von Leberkassemmel bis zu Käsespätzle oder Topfenknödel mit Zwetschkengröster. Zudem kann man zahlreiche eingeweckte Mitbringsel als Geschenk erwerben. Und: Von jedem verkauften Glühwein spendet das "Horváth" einen Euro an die Berliner Tafel.

Matthias Geiß bereitet schließlich im "Volt" live Feiertagsköstlichkeiten zu. Es gibt Glühpunsch, Blutwurstravioli, Maronen- und Linsensuppe, Volt-Brot und Mandel-Schmalzgebäck. Auch hier kann man sich Eingewecktes für zu Hause mitnehmen, zum Selberessen oder Verschenken.

Der Kreuzberger Glühwein-Spaziergang ist an den ersten beiden Adventswochenenden möglich. Das Tulus Lotrek öffnet am 28. und 29.11. sowie 5. und 6.12. von 14 bis 18 Uhr. Der Schmankerlmarkt am Horváth ist an allen vier Adventswochenende von 12 bis 18 Uhr geöffnet. Der Weihnachtsmarkt am Volt steht Gästen erstmals am 29.11.2020 und dann am 06.12.2020 von 12 bis 16 Uhr offen, vielleicht geht er auch in die Verlängerung.