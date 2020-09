Das KaDeWe lädt im September zu dänischen Wochen

Zwei Wochen können die Besucher des KaDeWe in der Food-Etage Spezialitäten und Gerichte aus Dänemark entdecken.

Das KaDeWe am Tauentzien lädt im September zu dänischen Wochen. Vom 7. bis zum 19. September präsentieren 18 dänische Produzenten in der Food-Etage Proben von rund 100 verschiedenen Produkten. Darunter sind Tee, Lakritze, Marzipan und Schokolade, Fisch, Senf, Soßen und Getränke wir Gin oder Aquavit. Veranstalter sind die Königlich Dänische Botschaft in Berlin, der Dänische Fachverband der Land- und Ernährungswirtschaft und Dänemarks Tourismuszentrale VisitDenmark.

Hintergrund ist das dänisch-deutsche Freundschaftsjahr 2020. Ein Highlight dürfte für viele der Besuch von Enie van de Meiklokjes am 10. September sein. Die passionierte Bäckerin und Moderatorin verkostet von 13 bis 15.30 Uhr dänische Produkte und erzählt von ihrer Liebe zu Dänemark.

Die Food Etage des KaDeWe ist von Montag bis Sonnabend von 10 bis 20 Uhr geöffnet, freitags bis 21 Uhr.