„Brechts Steakhaus“: besonderer Fleischgenuss an der Spree

Mit den neuen Grillboxen aus dem „Brechts Steakhaus“ am Schiffbauerdamm in Mitte werden die Gäste selbst zu Grillmeistern.

Ob Entrecôte, Fisch oder vegetarisch: Mit den neuen Grillboxen aus dem „Brechts Steakhaus“ am Schiffbauerdamm 7 in Mitte werden die Gäste selbst zu Grillmeistern. Die Spezialitäten können täglich von 12 bis 22 Uhr nach vorheriger Bestellung abgeholt werden. Am besten schmecken sie natürlich auf dem Grill, doch auch die Zubereitung in der Pfanne oder im Backofen sind möglich. Geflügel, Krustentiere oder Schmorbraten werden in nachhaltigen Isolierboxen verpackt. Diese sind zu 100 Prozent aus recyclingfähigen Materialien hergestellt und können komplett im Papiermüll entsorgt werden.