Markus Herbicht betreibt das "Schmelzwerk" in den Sarotti-Höfen in Kreuzberg.

Markus Herbicht lädt zum 7. Kreuzberger Tomatenfest. Vom 17. bis zum 19. Juli gibt es in seinem "Schmelzwerk" in den Sarotti-Höfen am Mehringdamm in Kreuzberg wieder Spezialitäten rund um die Tomate. Dazu werden leichte Sommerweine, Erdbeerbowle und Bier gereicht. Für Stimmung sorgt Musik von der Hausband Peter Subway.

An Gerichten gibt es unter anderem Calamaretti a la plancha mit Ananastomaten-Carpaccio und Aioli (12,50 Euro), Tarte von Dattel & Cherrytomaten, heimischer Büffelmilch-Mozzarella und Mönch-Basilikum (8,50 Euro), Pinchito vom Landgockel mit Himbeertomaten-Papaya-Salat und Salsa de Almendra (12,50 Euro) oder auch "Yam Nue", ein thailändischer Rindfleischsalat mit Zebratomate, Sellerie und Frühlingslauch (14,50 Euro). Ein Highlight dürfte auch der Spießbraten vom Bio-Ferkel aus dem Flamwandgrill mit Inkatomaten und Sauce Gremolata sein (14,50 Euro).

An einem Verkaufsstand kann man zudem mehr als 40 verschiedene Tomaten-Sorten von den Raritäten-Bauern aus der Uckermark kaufen.

7. Kreuzberger Tomatenfest von Markus Herbicht, Freitag (17. Juli), 18-22 Uhr, Sonnabend (18. Juli), 12-22 Uhr, Sonntag (19. Juli), 12-16 Uhr, "Schmelzwerk" in den Sarotti-Höfen, Mehringdamm 55, 10961 Berlin. Reservierungen unter Tel. 0159/04021451 oder per E-Mail.