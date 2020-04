Foto: The Wilson's

Das Prime Rib Menü des "The Wilson's"

Das „The Wilson’s bietet ein Prime-Rib-Menü für zu Hause an.

Steak Essen, was glücklich macht, mit dem Steak „auf Rädern“

Restaurants, Bars und Kneipen in Berlin haben weiter geschlossen. Das Restaurant „The Wilson’s“ nahe dem Kudamm bietet in Zeiten der Corona-Krise ein Pop-up-Konzept auf Rädern an. Noch bis zum 3. Mai kann man sich drei verschiedene Menüs bestellen, darunter ein Prime-Rib-Menü, bestehend aus gebeiztem Kabeljau und geräuchertem Lachs als Vorspeise, dem bei Niedrigtemperatur gegarten Prime-Rib-Steak mit Kartoffelküchlein und Beelitzer Spargel und einem warmen Schokoladenküchlein mit Kokos-Limetten-Mousse als Dessert. Auch ein Fisch- und ein vegetarisches Menü gibt es. Der Preis beträgt 45 Euro. Das Menü wird montags bis sonntags zwischen 12 und 21.30 Uhr geliefert. Die Lieferung ist im Umkreis von fünf Kilometern kostenlos. Bestellungen über wilsons-popup.com, E-Mail: info@restaurant-wilsons.de

Susanne DeOcampo-Herrmann ist Küchendirektorin im Crowne Plaza Berlin City Centre mit Restaurant „The Wilson‘s“.

Foto: Tobias Schult