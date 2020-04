Die schlechte Nachricht: Restaurantbesuche fallen auch weiterhin aus. Die gute Nachricht: Rettung für Foodies gibt es von Fernsehkoch Roland Trettl. Der 48-Jährige versorgt seine Fans derzeit via Instagram mit Kochvideos für zu Hause. Wer bis zum 9. Mai Produkte von Sheba oder Caesar für seine Haustiere kauft, kann außerdem einen Kochkurs beim Gastgeber der Vox-Show „First Dates – Ein Tisch für zwei“ gewinnen. Wir haben den gebürtigen Bozener zum Gespräch im Soho House getroffen.

Sie haben schon seit einiger Zeit kein eigenes Restaurant mehr, sondern kochen nur noch im Fernsehen. Fehlt da nicht etwas?

Roland Trettl Ich habe noch nie so gut gekocht wie jetzt gerade, weil ich es nicht mehr machen muss. Wenn es ein Beruf ist, wenn also ein „muss“ dahintersteht, wird man es nie so gut machen, wie wenn man es nur noch „darf“. Ich koche, wenn ich es möchte. Wenn man es jedoch täglich machen muss, geht man anders an Dinge heran. Ich bin ein Genießer. Ich bin von Kulinarik umgeben, weil ich häufig essen gehe. Manchmal sogar zwei Mal am Tag. Dann, weil ich selbst zu Hause koche, weil ich ständig Lebensmittel um mich habe. Das wird immer so bleiben, ich bin ein Kulinariker. Ich stehe nur nicht mehr täglich in der Küche und koche für Menschen, die ich meist gar nicht kenne. Wenn ich jetzt koche, dann zu Hause für Freunde und Familie, die ich liebe. Und schon deshalb kocht man dann anders.

Gibt es eine spezielle Richtung, in der Sie gerade am liebsten kochen?

Nein. Beim Kochen gibt es keine Richtungen. Ich koche alles.

Außer vegan ...

Warum? Auch vegan. Solange ich keine Ersatzprodukte verwenden muss. Es gibt ja wunderbares Gemüse. Und vegan ist ja auch nichts Neues. Wenn ich auf die italienische Küche schaue, sind zum Beispiel klassische Spaghetti mit Tomatensoße ein veganes Gericht. Vegetarisch wird es erst, wenn ich Parmesan darauf streue. Das kann ich sehr gut kochen. Ich liebe vegane und vegetarische Küche. Ich liebe aber auch gutes Fleisch und Fisch. Es muss einfach vom Herzen kommen und sollte nicht extrem sein. Die Auswahl der Lebensmittel muss immer gegeben sein. Ich liebe einen perfekten Atlantik-Steinbutt genauso wie ich im Frühjahr dann die perfekten Erbsen und den frischen weißen Spargel liebe.

Das heißt, saisonal ist Ihnen wichtig, regional muss es nicht unbedingt sein?

Wenn ich im Februar perfekte Erbsen aus Spanien bekomme, dann ist es dort ja auch saisonal.

Gut, so kann man das natürlich auch sehen. Die Konzentration vieler Spitzenköche, vor allem auch hier in Berlin, auf Produkte aus der Region, im weitesten Sinne, können Sie also nicht nachvollziehen?

Nein, weil ich der Überzeugung bin, dass viele das nur aus Marketingzwecken machen. Ich habe es schon erlebt, dass Köche mir das einbläuen wollen, und dann haben sie mir Pellegrino-Wasser serviert. Dabei erzählen sie mir, dass sie nur Lebensmittel aus der Region verwenden. In Berlin wurde mir von einem Servicemitarbeiter in einem Restaurant auch schon erklärt, dass wir aus Nachhaltigkeitsgründen doch bitte den ganzen Abend ein Besteck behalten sollen. Aber unter den Tellern waren zwei Tischdecken. Das muss man dann auch durchziehen. Ich finde es gut, wenn jemand wirklich dahintersteht und es dann auch in voller Konsequenz umsetzt.

Sternegastronomie ist in der Regel wenig nachhaltig, weil alles dem Genuss untergeordnet wird. Ihre Meinung dazu?

Solange Köche an den „Guide Michelin“ glauben, so lange der Stern für Köche das ist, was für einen Fußballer der Weltmeister-Titel oder für einen Schauspieler der Oscar ist, wird das mit der Nachhaltigkeit nicht funktionieren. In der Sterneküche ist es wichtiger, dass man die Langustine links und rechts noch gerade schneidet. Was hat das mit Nachhaltigkeit zu tun, wenn ich so ein sensationelles Lebensmittel habe, das von irgendwoher extra eingeflogen wird, und dann schneide ich davon etwas ab? Wie bescheuert. Aber der „Michelin“ verlangt das, und das ist natürlich kontraproduktiv.

Sie meinen, viele Köche kochen eher für den „Michelin“ als für den Gast?

Definitiv. Viele Köche lassen den „Michelin“ über ihr Glück entscheiden. Sie sind dann glücklich, wenn sie den dritten Stern verliehen bekommen haben. Und was ist dann? Wie geht es weiter, wenn du das erreicht hast? Dann ist es vorbei. Es gibt ja keinen vierten Stern mehr.

Sie hatten selbst jahrelang einen Stern. Steigt also der Druck, wenn man das erreicht hat?

Wenn einem das wichtig ist, ja. Mir war das immer komplett wurscht. Deshalb ist es dann auch egal, wenn er weg ist. Mir war es immer wichtig, dass die Gäste glücklich sind, nicht der „Michelin“-Tester.

Ist es für Sie vorstellbar, irgendwann noch mal ein Restaurant aufzumachen?

Nein, momentan ist das unvorstellbar. Ich baue zu Hause gerade einen Raum zu einem Kochclub um, wo sich Genießer dann einbuchen können. Aber ich entscheide, wer da mitmachen darf. Es muss ein Abend sein, nach dem ich denke, das war jetzt der perfekte Genuss, das perfekte Essen, das perfekte Trinken mit den perfekten Menschen. Kochen bei Trettl zu Hause. Das Wort Restaurant würde ich dafür nicht verwenden.

Wenn Sie in Berlin sind, wo gehen Sie am liebsten essen?

Mir gefallen alle Restaurants von Duc Ngo. Er ist ein sensationeller Gastronom. Ich besuche natürlich auch immer sehr gerne meinen Freund Tim Raue, wenn er denn mal einen Tisch frei hat. Aber an den Chef’s Table vorne an der Küche darf ich mich eigentlich immer noch setzen. Da habe ich glücklicherweise einen recht guten Draht zu Tim. Das war’s dann aber auch schon. Ich bin nicht sehr experimentierfreudig. Oft genug bin ich schon auf die Schnauze gefallen. Dann gehe ich doch lieber dorthin, wo ich weiß, was ich bekomme und nicht dorthin, wo ich mir irgendwelche Geschichten über Nachhaltigkeit und Regionalität anhören muss. Sicher entgeht mir da auch hin und wieder etwas Gutes. Aber allzu oft bin ich sowieso nicht in Berlin.

Weil Ihnen die Stadt nicht gefällt?

Sagen wir mal so, Berlin ist nicht die Stadt, die ich wählen würde, wenn ich entscheiden müsste, wo ich in Deutschland leben wollte. Meine Wahl fiele da eher auf Frankfurt, Stuttgart, Hamburg, München oder Düsseldorf. Berlin ist da ganz weit hinten.