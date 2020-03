Das "Vox" bietet japanische Tradition mit Champagner

Sushi und Champagner gibt es am 28. März im "Vox" am Potsdamer Platz

Bereits zum fünften Mal bietet das "Vox" am Potsdamer Platz Sushi und Champagner. Am 28. März trifft japanische auf französische Tradition. Das Team in der Küche wird unter anderem einen Gelbflossenthunfisch von den Malediven live filetieren. Dazu spielt die Live-Band "The Show Brothers" mit Coversongs aus Soul und Jazz. Der Champagner stammt von der Marke De Saint Gall.

Das Menü für Sushi & Champagner:

VOX Sushi Corner

Nigiris, Maki Rollen & Ura Maki Rollen

Vegetarisches Sushi

Teriyakisauce, Chilisauce, Unagisauce, Wasabi & Sojasauce

Sunomono - der japanische Salat

Meeresalgen, Kopfsalat, eingelegtes Gemüse, japanische Marinade & Sesam in Kombination mit gebackenen Garnelen-Kroketten

Die Traditionssuppe

Misosuppe Spicy oder klassisch mit traditionellen Einlagen

Süßes Sushi

Süße Misosuppe & süßes Knusper-Sushi

Sushi & Champagner, 28. März 2020, 18.30 Uhr (Einlass, Beginn 19 Uhr), "Vox" im "Grand Hyatt" am Potsdamer Platz, 129 Euro pro Person inklusive korrespondierender Champagner und Weine. Das nächste Event der Reihe findet am 10. Oktober 2020 statt. Reservierung bei Sophia Ratzel unter +49 30 2553 1555 oder per E-Mail an sophia.ratzel@hyatt.com.