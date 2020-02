eat! Berlin - Zum Start kochen zwei Zwei-Sterne-Köche

Markus Herbicht („Schmelzwerk“), Festivalleiter Bernhard Moser, Jörg Frankenhäuser („Kochzimmer“), Tim Raue („Tim Raue“), Ralf Zacherl („Schmidt Z & Ko“) und Hendrik Otto („Lorenz Adlon Esszimmer“) bei der Pressekonferenz des Feinschmeckerfestivals „Eat! Berlin“ vor dem Restaurant „Ella“ in Mitte.

Am 20. Februar startet das eat! Berlin Festival 2020. Noch gibt es für jeden der Festival-Tage Tickets.

Am Donnerstag startet das eat! Berlin Festival 2020. Zur Eröffnung im Meistersaal am Potsdamer Platz kochen beim "Duell der Meister" die Zweisterne-Köche Boris Rommel ("Le Cerf" im "Wald- & Schlosshotel Friedrichsruhe) und Sebastian Frank ("Horváth"). Für das Dessert zeichnen Karina Appeldorn und Sabrina Schanz verantwortlich, die vom "Gault & Millau" zu den Patissièren des Jahres 2015 gekürt wurden.

Derweil wird das Festival immer erfolgreicher. Wie bereits im Vorjahr gab es zum Vorverkaufsstart wieder Rekorde, wie das Festival mitteilt. 1600 Karten wurden allein am ersten Tag verkauft. Dennoch gibt es noch für alle Veranstaltungstage Tickets zu erwerben, darunter auch für die Eröffnung am 20. Februar. Weitere Highlights:

Meeresfrüchteopulenz im "Duke" mit Sternekoch Julien Diaz ("Saisons", Marseille) und "Duke"-Küchenchef Florian Glauert. Im "Duke". Die Weine kommen vom VDP-Weingut Bürgerspital zum Hl. Geist (22. Februar, 199 Euro pro Person).

Harlekin 2020 - Dreisternekoch Heinz Beck und Zweisterne-Koch Marco Müller ("Rutz", Berlin) lassen im "Sheraton Grand Hotel Esplanade" lassen die Legende des "Harlekin" der 90er- und 00er-Jahre wieder auferstehen. Beide Köche wirkten hier, Sommelier war Lars Rutz, der dem "Rutz" seinen Namen gab (24. Februar, 330 Euro).

Vier gewinnt - Die Publikumspreisträger der vergangenen vier Jahre der eat! Berlin geben sich ein Stelldichein: Alexander Dressel, Anja Antonowicz, Felicitas Then, Sonjma Frühsammer, Regina Vogt, Matthias Buchholz und Markus Herbicht bereiten im Schmelzwerk in den Sarotti-Höfen in Kreuzberg einen der Gänge aus dem Gewinner-Menü und lassen die damaligen Abende Revue passieren (25. Februar, 159 Euro).

100 Jahre Groß-Berlin - Ein ganz besonderes Event ist das Festmahl zu 100 Jahre Groß-Berlin. Denn dieses Festmahl findet im Festsaal des Roten Rathauses statt. Kochen werden Sternekoch Franz Berlin und Markus Semmler (25. Februar, 159 Euro).

Abschlussgala - Am 1. März ist auch schon wieder Schluss mit der eat! Berlin. Auch für die Gala im Axica am Pariser Platz gibt es noch Tickets. Dort kochen Sternekoch Benjamin Bidlingmaier, David Schubert, die Patissière Betrice Tobias und die Axica-Küchenchefs André Steuer und Wolfgang Keller.

Daneben gibt es noch für weitere Veranstaltungen Karten. Das vollständige Programm finden Sie hier.