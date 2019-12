Gans To Go vom Restaurant "Ella" im "Steigenberger am Kanzleramt"

Fix und fertig an Weihnachten in der Küche? Das muss nicht sein. Sie können sich Ihre Gans auch bestellen - fix und fertig. Eine Auswahl.

„Gans to go“ Gänsebraten ohne Stress mit der „Gans to go“

Die Gans ist bei vielen Menschen der Höhepunkt des Weihnachtsfestes. Doch der Aufwand ist enorm. Wem das zuviel ist, der kann die Weihnachtsgans bestellen, fix und fertig zum Aufknuspern im heimischen Ofen. Anbei eine Auswahl von Anbietern.

„Gans ohne Stress“ Steigenberger - Küchenchef Manuel Eich vom neu eröffneten „Ella“ im Hotel „Steigenberger am Kanzleramt“ weiß, wie schwer es sein kann, eine gute Gans zu Hause zuzubereiten. Deshalb gibt es bei ihm „Gans to go“. Der Gänsebraten inklusive Rotkohl und Klöße reicht für vier Personen und kostet 99 Euro, mit einer Flasche Wein 129 Euro. Reservierungen – fünf Tage im Voraus und zum Selbstabholen – unter Tel. 740 74 30 oder per E-Mail: kanzleramt-berlin@steigenberger.com

„Turkey to stay and to go“ - Das „Berlin Marriott Hotel“ setzt statt auf Gans auf Truthahn. Noch bis 26. Dezember wird der Vogel als festlicher Braten angeboten. Entweder im „Midtown Grill“ am Potsdamer Platz für 49 Euro pro Person (mindestens zwei Werktage vorher reservieren) oder frisch zubereitet für zu Hause. Das Angebot ab 139 Euro beinhaltet den Truthahn, Süßkartoffeln, Mashed Potatoes, Bohnen im Speckmantel, Cranberryfüllung, Preiselbeersauce und Pumpkin Pie und reicht für bis zu acht Personen. Bestellung: Tel. 220 00 54 01 oder E-Mail an restaurant@midtown-grill.de

„Fuchs, du hast die Gans gestohlen“ Auch der Euref-Campus in Schöneberg unter der gastronomischen Leitung von Thomas Kammeier bietet Gans und Ente to go an. Die Vögel werden mit Äpfeln, Orange, Zwiebeln und Beifuß gefüllt. Als Beilage gibt es hausgemachten Rot- und Grünkohl, Kartoffelklöße, Soße und eine Gewürzmischung. Bestellt werden kann bis zum 18. Dezember. Eine gegarte Gans mit Beilagen kostet 150 Euro, die Landente gibt es gegart für 65 Euro. Bestellung über gans-to-go.euref.berlin/

„Gans einfach“ Wer die Gans geliefert bekommen möchte, der kann beim Anbieter „Gans einfach“ bestellen. Der Knusper-Gänsebraten kostet 139 Euro, die halbe Gans 71 Euro. Die Gans kann man entweder an einem von vier Standorten abholen oder lässt sie sich mit DHL Express zum 20.12. liefern. Zur Lieferung (23,90 Euro Lieferkosten) muss bis 17. Dezember bestellt werden, zur Abholung bis 20. Dezember. www. ganseinfach.de/