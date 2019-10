Der Hamburger Ole Cordua hat das „Lubitsch“ in der Bleibtreustraße übernommen und verwöhnt nun die Gäste mit köstlichen Speisen.

Restaurant Im „Lubitsch“ in Charlottenburg erfindet man Klassiker neu

Charlottenburg. Das „Lubitsch“ an der Bleibtreustraße 47 ist so schmal, dass man fast vorbeilaufen könnte. Und das wäre mehr als schade. Drinnen wirkt das elegante Speiselokal mit seinen Bänken und den blütenweißen Tischdecken dank der Spiegel an den Wänden nämlich weitaus größer und ist mehr als einen Hingucker wert.