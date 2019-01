Berlin: Craft-Bier und feines Bratwursttrio im Stone Brewing

Die Kult-Brauerei aus Kalifornien bietet im Bistro und in der „Library Bar“ in Marienfelde mehr als 75 Sorten Craft-Biere an.

Tempelhof-Schöneberg. Die Anfahrt lohnt sich: Ganz weit draußen, im äußersten Süden Berlins, hat im September 2016 das „Stone Brewing World Bistro & Gardens“ eröffnet. Auf dem Gelände des alten Gaswerks im Marienpark finden 750 Gäste in dem alten Backsteingebäude, im Sommer weitere rund 450 Gäste in den Gärten Platz. Die Kult-Brauerei aus Kalifornien bietet im Bistro und in der „Library Bar“ im Haupthaus aus dem Jahr 1901 mehr als 75 Sorten Craft-Biere an. Die Biere aus handwerklicher Herstellung fließen vom Hahn, die Auswahl an Flaschenbieren ist ebenfalls groß.

Stone Brewing World Bistro & Gardens wurde kürzlich mit dem „Bier, Bars & Brauer“-Award als „Beste Biergastronomie in Deutschland“ ausgezeichnet. Die Brauerei zählt zu den Top 10 Brauereien in Deutschland. Ein schöner Erfolg für Thomas Tyrell, den Braumeister von Stone Brewing Berlin. Das Hauptbrauhaus, welches ebenfalls besichtigt werden kann, hat eine Kapazität von 10.000 Litern, die kleinere Pilot-Brauanlage kann in einem Sud 1000 Liter brauen.

Die Stone Brewing-Gründer Greg Koch und Steve Wagner gelten als überzeugte Unterstützer der internationalen Slow-Food-Bewegung. Alle Zutaten stammen, so das Versprechen, von lokalen und ökologisch arbeitenden Landwirtschaftsbetrieben. Zu den Spezialitäten des Hauses zählen Gegrilltes Strip Steak aus Freilandhaltung, mit Stone BBQ-Sauce, Café de Paris-Butter, White Salsa, knusprigen Kartoffelchips und Ofengemüse der Saison (32 Euro). Ebenso das Trio aus Käsekrainer, grober Bratwurst und Merguez samt einer Ofenkartoffel mit Jalapeno Sauerrahm und einem Senf kreiert aus einem der Stone Biere, dem Stone Runiation Double IPA (16 Euro).

Stone Brewing, Im Marienpark 23, Alt-Mariendorf, Mo.– Do., 12 – 0 Uhr, Küche bis 22 Uhr; Fr. und Sbd., 12 – 0 Uhr, Küche bis 23 Uhr; Sonn-und Feiertag 10 Uhr -22 Uhr, Küche bis 21 Uhr. Reservierung unter 030/2 12 34 31 00. S-Bahn Station Attilastraße (S2) oder U-Bahn Station Alt-Mariendorf (U6), kostenlose Parkplätze. www.stonebrewing.com