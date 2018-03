Lecker italienisch in der „Trattoria Toscana“

Italienische Restaurants gibt es in Berlin immer noch wie Sand am Meer. Das gilt übrigens auch für Restaurants mit dem Namen "Trattoria Toscana", auch die sind zahlreich in ganz Berlin vertreten. Deutlich schwieriger wird die Wahl allerdings, wenn man ein Restaurant sucht, das gute Qualität zu bezahlbaren Preisen anbietet und das Zeug zum "Stamm-Italiener" hat. Seit Ende des Jahres gibt es auch eine "Trattoria" an der Clayallee in Dahlem. Geleitet wird sie von Pasquale Desiata, für die Küche zeichnet ein Berliner Urgestein der italienischen Kulinarik verantwortlich: Renzo Pasolini, der 20 Jahre lang mit seinem Bruder das "Cristallo" in Zehlendorf führte und im "Bocca di Bacco" Chefkoch war. An der Clayallee bietet er klassische italienische Gerichte zum Wohlfühlen, teils mit Twist. Auf der Karte finden sich neben Carpaccio, Vitello tonnato oder Pizza auch ein Salat mit Avocado und Mango oder Lammlachse in Schafskäsekruste.

Das Restaurant wirkt durch seine Ockertöne, die Feldsteinoptik an den Wänden und die Deckenbalken urgemütlich. Sehr gut gefielen von den Vorspeisen die Calamaretti alla Toscana (15,50 Euro), Babytintenfisch mit Chili und Knoblauch mit ihrem Biss, den gut abgestimmten Aromen und der leichten Schärfe. Auch die Capesante (16,50 Euro), gratinierte Jakobsmuscheln, wussten mit zartem Schmelz und ihrer Aromenfülle zu überzeugen.

Von den Hauptspeisen machte das Kalbsfilet in einer Taleggio-Käse-Soße, belegt mit gebratenen Steinpilzen (26,50 Euro) von der Karte mit den Empfehlungen, Spaß. Das Fleisch war auf den Punkt gebraten, die Soße würzig, die Steinpilze zart schmelzend. Auch das beigelegte Tagesgemüse, Möhren, Rosmarinkartoffeln und Romanesco war knackig und nicht – wie so häufig – zermatscht. Für Begeisterung sorgte das Zanderfilet in einer Kartoffelkruste auf feiner Trüffelcreme (22,50 Euro) – ebenfalls von der Extra-Karte. Die Preise sind gehoben, wirken wegen der Qualität aber nicht überzogen. Die Weinkarte ist natürlich italienisch orientiert, es gibt aber auch andere Kreszenzen, viele zu Preisen um 30 Euro. Großes Kompliment an das Personal, das immer freundlich und aufmerksam agierte, obwohl das Restaurant an diesem Sonnabendabend sehr gut besucht war. Die "Trattoria Toscana" ist ein Restaurant, in das man gerne wiederkommt.

"Trattoria Toscana", Clayallee 146, 14195 Berlin, Mo.–So., 11.30–24 Uhr, Tel. 030/84 31 61 44, www.original-trattoria-toscana.de