Rindersteak-Bowl mit Feta und Avocado

Saftig, knackig, cremig, kross und würzig: Dieses schnelle Low-Carb-Rezept enthält alles, was es braucht, um sich in nur 20 Minuten wieder satt und zufrieden zu füttern.

Mit in die Schüssel kommen frischer Salat, krosse Gemüsechips und ein Hauch Harissa. So schmeckt pure Gaumenfreude - in gerade einmal 20 Minuten!