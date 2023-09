...und die Füllung in Ombre-Technik von unten nach oben farblich auslaufen zu lassen. Aber zum Glück schätzt unsere Eat Club-Köchin Myriam derlei Herausforderungen. Genauer: Bei mehreren Torten-Stockwerken nebst Blütenranken aus Marzipan gerät sie erst so richtig in Fahrt. Kein Wunder, denn sie ist gelernte Konditorin und liebt ihren Job. Und ich liebe diesen Pflaumenkuchen! Warum? Weil er so einfach ist. Und so schnell zusammengerührt. Und durch den Joghurt lange saftig bleibt. Findet Myriam übrigens auch.

Einfacher Joghurt-Pflaumenkuchen

Zutaten für ca. 16 Stücke:

600 g Pflaumen

125 g + etwas weiche Butter

einige Tropfen Bittermandel-Öl (verleiht ein feines Mandelaroma und gibt es im Bioladen; auch lecker mit Bittermandel-Aroma, 1 TL Orangen-, Zitronenabrieb oder Zimt)

200 g Zucker

1 Prise Salz

6 Eier (Größe M)

200 g Mehl

200 g gemahlene Mandeln (mit Haut)

2 TL Backpulver

150 g griechischer Joghurt

50 g Mandelstifte

2 EL Quittengelee

1 Pflaumen waschen, halbieren und entsteinen. Butter, Bittermandel-Öl, Zucker und Salz cremig rühren. Eier nacheinander unterrühren. Mehl, Mandeln und Backpulver mischen, mit Joghurt unterrühren.

2 Ca. ⅔ des Teiges in eine gefettete Springform (ca. 26 cm Ø) geben und glatt streichen. Etwa die Hälfte der Pflaumen darauf verteilen. Restlichen Teig vorsichtig daraufgeben und verstreichen. Restliche Pflaumen daraufgeben und mit Mandeln bestreuen.

3 Im vorgeheizten Backofen (E-Herd: 180 °C/Umluft: 160 °C) ca. 1 Stunde backen (Stäbchenprobe). Herausnehmen und auf einem Kuchengitter auskühlen lassen. Gelee erhitzen und Pflaumen damit bestreichen. Trocknen lassen. Dazu schmeckt Vanillesoße.

Zubereitungszeit ca. 1 ½ Stunden + Wartezeit

Pro Stück ca. 8 g E, 18 g F, 28 g KH, 310 kcal