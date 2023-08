Alles über leckere Rezepte: Der Eat Club stellt sich vor

Unsere Redaktion bekommt kulinarischen Zuwachs: Im Eat Club wird exklusiv für Sie gekocht und gebacken, was das Zeug hält.

Foto: Eat Club, Jessika Brendel

Liebe Leserinnen und Leser,

ich bin ein Foodie, seit ich essen kann. Wenn mich eins unserer Rezepte so richtig begeistert, kann es schon mal vorkommen, dass bei uns zuhause mehrere Tage hintereinander nichts anderes auf den Tisch kommt. Meine Familie kennt das mittlerweile, sie weiß, das legt sich irgendwann wieder.

Ein solches Rezept ist fast immer eine Gemeinschaftsproduktion, frisch erdacht mit meinen Kolleginnen aus der Eat Club-Versuchsküche. Die Betonung liegt auf Versuch, denn wir feilen stets so lange daran herum, bis wirklich alles stimmt und schmeckt. Dann erst werden die Fotos geschossen und die Texte und Rezepte geschrieben – alles mit nicht weniger Sorgfalt und Leidenschaft als bei der vorausgegangenen Entwicklung. Für einen Blick hinter die Kulissen, klicken Sie sich einfach mal durch die Bildgalerie weiter unten.

Mein aktuelles Lieblingsrezept ist diese Pavlovamit frischen Sommerfrüchten. Ich bin jetzt in dem Stadium, in dem ich den Eischnee fast so gut hinbekomme wie meine Foodstylistin Myriam. Und mein nächster Favorit könnten vermutlich die glasierten Asia-Koteletts werden. Letzte Woche hatten wir nämlich eine Asia Produktion: Stir-fry-Gerichte mit unglaublich guten Gewürz-Aromen.

Musste ich natürlich alles probieren, bin ja schließlich dafür verantwortlich. Hach, ich liebe meinen Beruf.

Das Auge will rundum verwöhnt sein: Damit nicht beim Essen schon Schluss ist mit Genuss, arrangiert Propstylistin Petra Lange mit der goldrichtigen Portion aus Expertise, Geschmack, Fein- und Bauchgefühl das Drumherum: bis die Szenerie vom selbst gemalten Untergrund, vom Teller bis zum Petersilienblättchen stimmt.

Foto: Eat Club

Apropos Liebe: eine ganz, ganz wichtige Zutat beim Backen. Und das steht bei uns im Eat Club immer mittwochs und donnerstags auf dem Programm. Wenn die Fenster geöffnet sind, kann man das unten auf der Straße problemlos erschnuppern. So wie unsere noch warmen Hefeschnecken mit Kirschen.

Lassen Sie es sich schmecken,

Ihre Jessika Brendel

