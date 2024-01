Das „Rutz“ ist das einzige Drei-Sterne-Restaurant Berlins. Jetzt ist eine weitere Auszeichnung hinzugekommen.

Mehr geht kaum noch. Das „Rutz“ in Berlin-Mitte ist das einzige Drei-Sterne-Restaurant in Berlin. Jetzt freuen sich die Besitzer Anja und Carsten Schmidt sowie das Team um Küchenchef Marco ‚Müller über eine weitere Auszeichnung. Denn erstmals hat das „Rutz“ an der Charlottenstraße den ersten Platz der „Restaurant-Ranglisten“ erreicht. Die Rangliste ermittelt auf Basis der Bewertungen der führenden Restaurant-Guides eine Rangliste aus derzeit 4766 Restaurants in Deutschland.

Den Platz teilt sich das „Rutz“ mit 120,1 Punkten mit der legendären „Schwarzwaldstube“ in Baiersbronn. Ausschlaggebend sei wohl die Höchstnote im renommierten Magazin „Falstaff“ Anfang Dezember gewesen. Zu den Restaurant-Guides, die in die Bewertung mit einfließen gehören unter anderem der „Guide Michelin“, „Gault & Millau“, „Gusto“, „Der Feinschmecker“ und eben Falstaff.

Natürlich freuen wir uns sehr über diese wunderschöne Nachricht zum Jahresstart“, so Executive Küchenchef Marco Müller und betont, wie wichtig dafür die konstante Teamleistung von Küche und Service sei. Die letzte Auszeichnung ist noch nicht lange her. Gastronomie-Experte Jürgen Dollase hatte zum Jahresende in der „FAS“ Marco Müller als „Koch des Jahres national“ ausgzeichnet. Auch Sommelière Nance Großmann hat einige Auszeichnungen einheimsen können. Und Restaurantleiter Falco Mühlichen wurde Berliner Gastgeber 2023 bei den Berliner Meisterköchen.