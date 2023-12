Berlin. Jan Ketel, Inhaber der ersten rein pflanzlichen Meisterkonditorei in Deutschland, bereitet für den Advent Haselnuss Nougat Finger zu.

Erdnüsse, Karamell, Schokolade: Der Riegel, den Konditormeister Jan Ketel gerade aufschneidet, sieht einem Snickers zum Verwechseln ähnlich – und einen Biss später ist klar: Er steht dem bekannten Schokoriegel auch geschmacklich in nichts nach. Aber genau das war schließlich auch das selbsterklärte Ziel des Inhabers der veganen Konditorei KoJaKe. „Wir wollten keinen LowCarb-Riegel oder Proteinriegel oder Powerbar. Wir wollten den richtigen Snickers machen, nur eben in vegan“, so Ketel. Der Versuch ist geglückt: Als erste rein pflanzliche Meisterkonditorei in Deutschland beliefert KoJaKe täglich verschiedene Bio-Fachmärkte in Berlin und Umgebung mit ihren bio-veganen Riegeln und Kuchen.