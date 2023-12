Berlin. Crêpes „Suzette“ sind ein berühmter, wenn nicht legendärer Klassiker . Dirk Gieselmann präsentiert seine gefüllte Variante.

Crêpes „Suzette“ sind ein legendärer Klassiker, vielen bekannt aus Johannes Mario Simmels Roman „Es muss nicht immer Kaviar sein“. Dirk Gieselmann präsentiert hier seine gefüllte Variante, die er auch aktuell im Menü des „Petit Royal“ führt und die bei seinen Gästen sehr gut ankomme.

Zutaten (für 8 Personen):

155 Gramm Mehl

190 Gramm Zucker

625 Milliliter Milch

4 Eier

250 Gramm Butter

1/2 Vanilleschote

2 Eigelb

20 Gramm Puddingpulver

125 Gramm Sahne

1 Liter Orangensaft frisch gepresst

20 Gramm Speisestärke

4 Bio-Orangen

150 Milliliter Grand Marnier

Genießen in Berlin - die besten Restaurants, die neusten Trends:

Zubereitung:

Für die Crêpes 150 Gramm Butter in Stücke schneiden und in einen Topf geben. Auf mittlerer Hitze so weit erhitzen, dass eine hellbraune Nussbutter entsteht. Durch ein feines Sieb passieren und zur Seite stellen. 150 Gramm Mehl, 40 Gramm Zucker und eine Prise Salz vermengen, 375 Milliliter Milch einrühren, dann Eier und zum Schluss die Nussbutter, am besten mit dem Stabmixer, einrühren. Den Teig für einige Stunden oder über Nacht kaltstellen, dann in einer Crêpe Pfanne (30 Zentimeter) 8 bis 12 Crêpes backen.

Für die Füllung Eigelb und 35 Gramm Zucker mit dem Schneebesen vermengen, Puddingpulver und 5 Gramm Mehl zugeben und wieder gut vermengen. 250 Milliliter Milch, ausgekratzte Vanille und 25 Gramm Zucker zum Kochen bringen und auf die Masse geben. Glattrühren und zurück in den Topf geben. Bei mittlerer Hitze zum Kochen bringen, 1 Minute kochen und in eine Schüssel geben. 50 Gramm Butter in Stücken einrühren, mit Klarsichtfolie auf Kontakt abdecken und erkalten lassen.

Geriebene Schale einer halben Orange und 15 Milliliter Grand Marnier zufügen. Sahne steif schlagen und unter die Masse heben. In einen Spritzsack füllen.

Crêpes auf der Arbeitsfläche ausbreiten und jeweils 50 bis 60 Gramm der Crème in die Mitte geben. Den Teig von oben und unten jeweils über die Crème falten, dann die Seiten zur Mitte falten, sodass ein Päckchen entsteht. Herumdrehen und in eine leicht gebutterte Auflaufform setzen.

Orangensaft und 30 Gramm Zucker auf ca. 350 Milliliter reduzieren. 30 Gramm Butter zugeben und mit der Speisestärke binden. Durch ein Sieb passieren.

Zwei Orangen mit dem Sparschäler schälen und die Haut in dünne Streifen schneiden. In kaltem Wasser zum Kochen bringen und abschütten. Vorgang wiederholen, dann mit 120 Milliliter Wasser und 60 Gramm Zucker 15 bis 20 Minutenn köcheln / konfieren.

Orangen mit dem Messer schälen und filetieren. Den Saft auffangen und zum reduzierten Saft geben. Den Ofen auf 200° Umluft vorheizen.

Crêpes mit Orangensaft begießen, Orangenfilets zufügen und für 6 Minuten in den Ofen geben.

Herausnehmen, mit den konfierten Zesten bestreuen und sofort servieren. Noch heiß mit dem restlichen Grand Marnier übergießen und flambieren. Dazu passt ein Mandarinensorbet oder Vanilleeis.