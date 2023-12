Im Dezember lädt das „SodaZitron“ von Eat-Berlin-Chef Bernhard Moser in Prenzlauer Berg zum Morgenpost-Tasting.

Wer Bernhard Moser begegnen will, der kann das zum einen bei den Veranstaltungen der „Eat! Berlin“ tun. Denn Moser ist Chef von Berlins wohl bekanntestem Food-Festival, das gerade zu Ende gegangen ist. Zum anderen trifft man ihn in seinem Restaurant „SodaZitron“ in Prenzlauer Berg, wo der Koch, Kellner und Diplom-Sommelier auch eine Weinschule betreibt. Und hier, an den Hochtischen des Bereichs, lädt Moser, der 2019 bei den Berliner Meisterköchen als „Gastronomischer Innovator“ ausgezeichnet wurde, im Dezember zum Morgenpost-Tasting. Dafür hat Moser nicht nur die Weine ausgesucht, sondern sich für das Food Pairing auch selbst an den Herd gestellt, um die begleitenden Gerichte zu entwerfen und zuzubereiten.

Tatsächlich hat er mit dem Konzept Erfahrung. In seiner Weinschule gibt es Degustationsabende. „Da geht es genau um die Verbindung Essen und Wein“, sagt er. „Wie funktioniert Säure mit Säure, wie funktioniert Süße mit Süße?“ Daran hat er das Tasting aufgebaut. Los geht es mit einem 2922 Sauvignon Blanc vom Weingut Oyster Bay aus Neuseeland. „Es gibt das Prinzip der Aromenkopplung und des Gegensatzes“, erläutert Moser.

Grasige Töne und Cremigkeit im Wein kombiniert mit Gurke und Limette

Sauvignon Blanc, dazu Gurke, Limette, Sonnenblumenkerne. © Funke Foto Services | Sergej Glanze

Die Nase des ersten Weines ist grün und grasig mit etwas Holunderblüte. Moser erklärt weiter: „Bei Weinen hat man auch immer fühlende und wärmende Elemente.“ Abgeleitet ist das aus der chinesischen Ernährungslehre. Wärmende Elemente kämen durch den Holzfassausbau zustande. Dadurch werde die Cremigkeit, das „Yang-Element“, immer mehr aufgebaut. Das sei das Spannende an diesem Wein. Tatsächlich entsteht im Mund erst diese Cremigkeit und Wärme, dann baut er eine starke Säure auf, Grapefruit und LImette schwingen da mit.

Genießen in Berlin - die besten Restaurants, die neusten Trends:

Gedoppelt hat Moser das mit „Gurke, Limette, Sonnenblumenkerne“, eine grüne Gurke, mariniert mit etwas Limettensaft und Limettenabrieb. Das wärmende Element entsteht durch das Fett von Kokosmilch. Die Gurke doppelt das Grasige des Weins, die Kokosmilch seine Cremigkeit. Und tatsächlich hat der Gang durch die feine Säure einen sehr frischen Aspekt und legt das Cremige als Fundament darunter. Der Wein wiederum verliert zunächst seine Säure etwas, wird floraler und noch cremiger, schlägt nach hinten raus dann aber doch wieder mit der Grapefruit zu, wogegen die Gurke jetzt cremiger wird und sich erst später mit dieser Frische meldet. Ein erfrischender Start mit Frühlingsnoten.

Raucharomatik im Chardonnay, dazu Räucherforelle und Schmand

Chardonnay Barrique mit Räucherforelle, Schmand, Tartelette und Rauchmandel. © Funke Foto Services | Sergej Glanze

Auch im Sinne der Aromendopplung ist die zweite Kombination gestaltet. Moser hat einen 2022er Chardonnay Barrique von Alamos aus Mendoza in Argentinien ausgewählt. „Der hat eine krasse Raucharomatik, auch Vanille“, sagt Moser, „und diese Weine brauchen relativ viel Fett.“ Deshalb hat er sich für ein Tartelette mit Räucherforelle, Schmand und Rauchmandel entschieden. Das ist eine Creme aus Forelle und Schmand mit Röstzwiebeln und dem knusprigen „Keks“ drunter.

Der Chardonnay geriert sich sehr opulent im Mund mit tiefen, goldenen Tönen und viel Wärme und kaum Säure. Das Tartelette ist dazu richtig üppig, schlotzig, saftig, sahnig mit ebenfalls einem deutlichen Raucharoma. Der Wein geht dazu mehr auf die Säure-Seite, zieht dieses Gericht wieder glatt und macht den Mund frei. Jetzt zeigt sich auch die Mineralik mit viel Kreide. Säure und Sahne, das passt hier ebenfalls perfekt zusammen.

Feinherber Riesling und Kürbisgulasch mit Kaffirlimette

Der dritte Wein beim Tasting im „SodaZitron“: Riesling feinherb mit Kürbisgulasch, Kaffir. © Funke Foto Services | Sergej Glanze

Ein Riesling feinherb ist der dritte Wein, genauer ein 180° Riesling von Josef Milz aus dem Jahr 2020, ein VDP Gutswein. Der duftet zunächst nach grünem Apfel, dazu kommt ebenfalls etwas Mineralisches, das Moser als „nasser Stein“, beschreibt. Auf der Zunge dann wieder der Apfel, aber dieses Mal roter. Da ist Süße, aber auch ein ordentlicher Säurezug, Salzigkeit auch, das lädt zum Trinken ein.

Moser kombiniert hier ein Kürbisgulasch mit Kaffirlimette. Wer mag, kann das noch mit Chiliöl schärfen, denn Süße und Schärfe würden perfekt zueinander passen, so Moser. Der Kürbis ist hier nicht tot gegart, sondern hat noch angenehmen Biss, die Kaffirlimette bringt einen exotischen Touch hinein, aber nicht überbordend. Die vorherrschende Komponente ist die Süße des Kürbis, Kräuter geben noch grasige Noten obendrauf. Dazu spielt der Riesling jetzt seine ganze frische Säure aus, steigert das Kräuterige noch einmal. Im Hintergrund hallt etwas Schärfe nach, aber sehr dezent.

Klasssich österreichisch: Butterschnitzel und ein Kracher-Rotwein

Cuvée Peth-Wetz, begleitet von Butterschnitzel, Rahmsoße, Butternockerl. © Funke Foto Services | Sergej Glanze

Ein Rotwein bildet jetzt den Mittelpunkt, eine Assemblage Réserve von Peth-Wetz aus 2021. „Das ist ein ganz talentierter Jungwinzer“, konstatiert Moser. Hier handele es sich um eine klassische Bordeaux-Cuvée aus Cabernet Sauvignon, Merlot, Malbec und Petit Verdot. Da ist viel Kirsche, viel Tannin, eine tolle Struktur, die aber auch Leichtigkeit und Lebendigkeit hat. Später melden sich rote Früchte, etwas Johannisbeere, vor allem aber Erdbeere und etwas Himbeere. Bei all den üppigen Aromen bleibt er aber sehr frisch und klar.

Moser kombiniert diesen Kracher-Wein mit einem ganz klassischen österreichischen Rezept: Butterschnitzel. Das ist aber kein „Schnitzel“ im herkömmlichen Sinn, sondern besteht aus Kalbshack, ähnlich einer Bulette. Moser verfeinert das Kalbfleisch noch mit Weißwurstbrät und nimmt statt Schrippen Brezeln. Dazu Knöpfle, also die kleinen Spätzle, und eine Rahmsoße. Das ist im Aromenbild gleichzeitig bekannt und doch anders, natürlich sehr kernig, außen kross, innen saftig. Wenn man weiß, dass Weißwurst darin ist, schmeckt man sie im Nachhall. Ein gebratener Shiitake-Pilz sorgt für zusätzliches Umami. Die Rahmsauce fundamentiert das Ganze, ohne zu überdecken. Der Wein ist dazu ganz fruchtig, leicht und frisch, macht den Gang leichter, die Kirsche kommt jetzt noch stärker hervor. Ein Gang zum Reinlegen. Auch Restaurantleiter Jan König, der sich ein Butterschnitzel aus der Küche holt, ist begeistert.

Gewürztraminer und Scheurebe, dazu ein Flammeri mit Glühweinreduktion und Kürbiskernöl

Spicy & Sweet von Münzerg als Dessertwein, dazu Grießflammeri, Glühweinapfel, Kernöl © Funke Foto Services | Sergej Glanze

Nun der letzte Wein: ein Spicy & Sweet vom Weingut Münzberg. Hier vereinen sich Gewürztraminer und Scheurebe, das Ganze aber als Perlwein. „Fast ein bisschen kitsch, aber passt eben“, sagt Moser schmunzelnd. Die Cuvée hat eine schöne Süße, eine ganz feine Säure, da ist viel Holunder im Spiel. Die Perlage sorgt für prickelnde Erfrischung.

Dazu kommt ein Grießflammeri mit Glühweinapfel und Kernöl. Der Mini-Apfel wird rund eine Woche in Glühwein eingelegt, dazu kommt eine Glühweinreduktion. Das ist zunächst mal süß und vanillig, wirklich großartig ist vor allem die Kombination aus Glühweinreduktion und Kürbiskernöl. Das Süße vereint sich hier mit dem bitter-erdigen, dazu die Fruchtaromen vom Glühwein, das ist absolut überzeugend. Der Wein hält die Holunderaromen, baut aber zu der Süße des Desserts mehr Säure auf. Ein Tipp: Ziehen Sie den Flammeri unbedingt immer durch Glühweinreduktion und Öl, diese Kombi macht einfach großartigen Spaß und zeigt, welche Vorteile es hat, wenn der Koch auch der Sommelier ist und in beidem Expertise hat. Wein und Gerichte vom Experten, das ist ein absolut stimmiges Konzept für dieses Morgenpost-Tasting im „SodaZitron“.

So können Sie das Morgenpost-Tasting im „SodaZitron“ reservieren:

Fünf Weine inklusive Food Pairing gibt es vom 7. bis zum 23. Dezember Donnerstag bis Montag um 18 Uhr für 49,90 Euro pro Person im „SodaZitron“, Kollwitzstraße 87, 10435 Berlin. Reservierung heute ab 10 Uhr, sonst zu den Öffnungszeiten unter Tel. 72 00 63 67 und nur so lange die Plätze reichen.