Foto: Florian Peters / The Cord

Rezept der Woche Linzer Kranzerl – Adventsgebäck aus dem The Cord

Berlin. Rezepte für die Berliner Morgenpost: Jede Woche bereitet ein Spitzenkoch Berlins ein Gericht zu. Dieses Mal: Linzer Kranzerl von Thomas Kammeier, Gastronomischer Leiter auf dem Euref-Campus in Schöneberg und Florian Peters, Küchenchef im dort ansässigen The Cord. Peters hat diesen Keks früher immer mit seiner Mutter in der Weihnachtszeit gebacken und konstatiert: „Der für mich beste Keks der Welt“.

Zutaten für 4 Personen (und zum Verschenken)

Teig

8 hart gekochte Eigelbe (Eier elf Minuten vorher kochen lassen, dann auslösen).

160 Gramm Puderzucker

400 Gramm Butter

4 Päckchen Vanillezucker

4 Prisen Salz

600 Gramm Weizen-Mehl

Topping

200 Gramm Zucker

240 Gramm Gehackte geschälte Mandeln

4 Eigelb

Florian Peters (links), Küchenchef im "The Cord", und Thomas Kammeier, Gastronomischer Leiter auf dem Euref-Campus.

Foto: The Cord

Zubereitung

Die hartgekochten Eigelbe durch ein Haarsieb streichen, mit der Butter, beiden Zucker-Sorten und dem Salz mit Hilfe eines Handrühr-Geräts schaumig schlagen.

Das Mehl sieben, zugeben und alles zu einem homogenen Mürbeteig verkneten, anschließend für 24 Stunden in Alufolie gewickelt kaltstellen.

Zucker und Mandeln mischen, die übrigen Eigelbe verquirlen und beiseite stellen. Die Arbeitsfläche mit Mehl bestäuben, den Mürbeteig mit einem klassischen Nudelholz etwa einen halben Zentimeter dick ausrollen, nach Belieben Ringe, Taler oder individuelle Formen ausstechen,

Mithilfe eines Pinsels mit dem verquirlten Eigelb bestreichen und in das Mandel-Zucker-Gemisch drücken. Backblech mit Backpapier versehen und die Kekse mit der Mandel-Zucker-Seite nach oben mit vier Zentimeter Abstand auf die Bleche setzen.

Den Backofen auf 200 Grad Umluft vorheizen, die Linzer Kranzerl etwa 10 Minuten goldbraun backen, abkühlen lassen, genießen und/oder verschenken.