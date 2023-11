Kürbisravioli mit Steinpilzen von Dirk Gieselmann

Berlin. Jeden Sonntag bereitet ein Spitzenkoch Berlins ein Gericht zu. Heute: Kürbisravioli mit Steinpilzen, Spinat und Maronenschaum von Dirk Gieselmann, Chefkoch im Le Petit Royal.

Zutaten (für 4 Personen):

1 Hokkaido Kürbis (ca. 1,2 kg), 500 g Hartweizengrieß, 6 Eier (M), 70 g Butter, 4 Knoblauchzehen (geschält), 50 g Parmesan, 4 Blätter Salbei, 80 g Maronen, frisch oder TK, 50 ml weißer Portwein, 500 ml leichter Hühnerfond, 150 ml Sahne, 300 g Steinpilze (oder andere saisonale Pilze), 1 TL Sojasauce, 1 EL glatte Petersilie, gehackt, 120 g Spinat, geputzt und gewaschen, 2 EL Kürbiskerne, geröstet, 1 EL Kürbiskernöl, 1 EL Sherry, Salz, Pfeffer, Piment d´Espelette, Muskatnuss, Olivenöl.

Genießen in Berlin - die besten Restaurants, die neusten Trends:

Zubereitung:

Für die Füllung den Kürbis halbieren und entkernen. In grobe Spalten schneiden und mit Olivenöl, Salz und Pfeffer würzen. Mit 3 Knoblauchzehen in eine Ofenform geben und bei 180° C 35 min rösten. Alles in den Mixer geben und fein pürieren. Die Masse in ein sauberes Tuch geben und am besten über Nacht abtropfen lassen.

Für den Teig den Grieß mit 5 Eiern, Olivenöl und einer Prise Salz in die Küchenmaschine geben und zu einem glatten, aber festen Teig verkneten. Zu einer Kugel formen und in Frischhaltefolie einschlagen und für mindestens 2 Stunden kaltstellen.

Das Kürbispüree mit 30 g geriebenem Parmesan und gehacktem Salbei vermischen und mit Salz, Pfeffer, Piment d´Espelette und etwas Olivenöl abschmecken. In einen Spritzsack füllen.

Den Teig mit dem Nudelholz auf einer bemehlten Fläche ausrollen und dann mit der Pasta-Maschine 1 mm stark ausrollen, evtl. zwischendurch mit Mehl bestäuben, und in ca. 50 cm lange Bänder teilen. Ein Band auf die bemehlte Arbeitsfläche legen und die untere Hälfte dünn mit verquirltem Ei bepinseln. In gleichmäßigen Abständen die Füllung walnussgroß auf den Teig setzen. Die obere Hälfte zu sich über die Füllung schlagen und alle Luft in den Zwischenräumen herausdrücken. Den Teig fest andrücken und mit einem gewellten, 6,5 cm durchmessenden Ausstecher Halbmonde ausstechen. Ravioli auf ein Blech mit Backpapier nebeneinanderlegen. Mit restlichem Teig und Füllung ebenso verfahren. Man kann die Ravioli an diesem Punkt auch für später einfrieren.

Dirk Gieselmann ist der Chefkoch vom Le Petit Royal.

Foto: Jörg Krauthöfer ( Krauthoefer )

Für den Maronenschaum die Maronen in 1 EL Olivenöl und 20 g Butter in einem Topf leicht anbraten. Mit Portwein ablöschen, 350 ml Hühnerfond angießen und 20 min köcheln lassen. Die Sahne zugeben, aufkochen und im Mixer fein pürieren. Mit Salz, Pfeffer und wenig Muskatnuss abschmecken und in einen Topf passieren.

Die Steinpilze putzen, halbieren oder in schöne Stücke schneiden. In einer Pfanne mit Olivenöl und der restlichen Knoblauchzehe goldgelb braten. Salzen und pfeffern, mit 1 TL Sojasauce ablöschen und mit Petersilie bestreuen. Warmhalten.

Den verbleibenden Hühnerfond mit 50 g Butter in eine große Pfanne geben und erhitzen. Die Ravioli in kochendem Salzwasser ca. 1,5 min al dente blanchieren. Mit der Schaumkelle aus dem Wasser in die Pfanne heben. Hitze erhöhen und die Ravioli schwenken. Den Spinat zugeben, zusammenfallen lassen und alles weiter schwenken, bis die Flüssigkeit vollständig verdampft ist und die Ravioli mit Butter glasiert sind. Auf die vorgewärmten Teller verteilen. Steinpilze zugeben, mit Kürbiskernen bestreuen. Einen Spritzer Sherry in die Sauce geben, schaumig aufschlagen und die Teller damit nappieren. Etwas Kürbiskernöl, Parmesanspäne und Wildkräuter zufügen und servieren.