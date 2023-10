Villa Kellermann – Weltreise mit neuen Menüs

Das Team der Villa Kellermann in Potsdam: Restaurantleiter Joschka Rauch, Souschef Matthias Böddeker, Küchenchef Christopher Wecker, Sommelier Michael Krasemann, Vize-Restaurantleiterin Dagmar Euent.

Küchenchef Christopher Wecker bietet in der Villa Kellermann künftig ein wechselndes Menü an, das die Gäste in diverse Länder führt.