Rezept der Woche: Hokkaidokürbis-Süppchen mit Roggenbrot und Schinken

Herbstzeit ist auch Suppenzeit. Florian Peters, Küchenchef im Spitzenrestaurant The Cord auf dem Euref-Campus in Schöneberg, bereitet eine wärmende Suppe vom Hokkaido-Kürbis mit Roggenbrot und rohem Schinken zu.

Zutaten (für 4 Personen)

2 Hokkaido-Kürbis

2 Gemüse-Zwiebel

Olivenöl, flüssiger Honig, Salz, Piment d´Espelette

650 Milliliter Gemüsebrühe

200 Gramm Schlagsahne

200 Gramm Butter

Apfelessig

Frisches Roggenbrot

Butter, schwarzer Pfeffer aus der Mühle

12 Scheiben Iberico Schinken, dünn geschnitten

4 Esslöffel geröstete Kürbiskerne

Kürbiskernöl aus der Steiermark

Zubereitung

Kürbis und Gemüse-Zwiebel waschen, Kürbis nicht schälen, nur Deckel und Boden minimal entfernen, halbieren, aushöhlen und grob schneiden, Gemüse-Zwiebeln schälen und grob schneiden, beides mit 8 Esslöffel Olivenöl, 6 Esslöffel flüssigem Honig, Salz und Piment d´Espelette vermischen, auf einem mit Backpapier versehenem Backblech verteilen und bei 175 Grad Umluft in 25 bin 30 Minuten goldbraun weich schmoren.

Anschließend die heiße Masse samt Flüssigkeit in einen Topf geben, mit der Brühe und der Sahne aufgießen, einmal aufkochen, in einem Küchenmixer mit der Butter für mehrere Minuten fein mixen, einen ordentlichen Schuss Apfelessig zugeben, die Konsistenz prüfen und noch einmal abschmecken.

Das frische Roggenbrot in formschöne dicke Riegel schneiden, in einer Pfanne in Butter goldbraun ausbacken, auf Küchenpapier abtropfen und mit dem geschnittenen Iberico-Schinken zu üppigen Stullen belegen, abschließend mit frisch gemahlenem Pfeffer würzen.

Anrichten

Die gerösteten Kürbiskerne in einer gusseisernen Pfanne ohne Fett bei mittlerer Hitze noch einmal leicht nachrösten, in den Tellern so verteilen, dass die Schinken-Schnitten nicht in der Suppe liegen, die heiße Suppe anrichten, jeweils einen Esslöffel des steirischen Kürbiskernöls adrett in die Suppe träufeln und die Schinken-Stullen auf die Kürbiskerne setzen.