Das sind Berlins beste Bars, in denen man auch richtig gut essen kann

Berlin. Man kennt das: Viele Bars in Berlin bieten herausragende Cocktails, haben aber keine eigene Küche, sodass sich die gastronomischen Angebote auf Erdnüsse, Oliven und Salz-Cracker beschränken. Dabei packt einen meist spätestens nach dem zweiten Drink der Hunger. Doch es gibt sie: die Bars, in denen man auch richtig gut essen kann. Hier eine Auswahl:

Anfang 2022 eröffnete in Mitte die Bellboy Bar, Ableger eines gleichnamigen Konzepts aus Tel Aviv, das sich dem Motto “Fun Fine Dining” verschrieben hat. Ein Versprechen, das nach dem Eintreten direkt eingelöst wird, denn zurückhaltend ist hier nur die unscheinbare Tür zum Gendarmenmarkt. Interior, Personal, Musik und Drinks überschlagen sich regelrecht in Sachen Reizüberflutung. Einen Grund, auch als Gast mit puristischeren Vorlieben noch einmal hinzugehen, liefert seit Ende September das integrierte Restaurant The Pink Room. Die Einrichtung ist rosa-plüschig wie eine Puppenstube, aber dabei angenehm kohärent und gemütlich. Die Cocktails sind in ihrer Aufmachung weniger überdreht und mit Kombinationen aus verschiedenen Tees, Yuzu, Chili, Roter Bete oder Ayran und unterstützt von olfaktorischen Elementen, besonders in der alkoholfreien Begleitung überzeugend. Für die Küche konnte neben Sushi-Chef Paris Katsampis der Berliner Sternekoch Gal Ben Moshe aus dem Prism gewonnen werden. Das Ergebnis ist ein Menü, das die Aromen der Levante mit Techniken und Zutaten der japanischen Küche zu einer gegensätzlichen und doch harmonischen Fusion vereint.

The Pink Room in der Bellboy Bar, Mohrenstraße 30, 10117 Berlin. Donnerstag bis Sonntag 18 bis 23 Uhr.

Das Kopps ist natürlich eine Institution: Veganes Casual Fine Dining seit 2011, damals hätten andere Küchenchefs noch nicht einmal das Wort in den Mund genommen. Das Restaurant ist aber auch einen Besuch wert, wenn man es einmal von der Bar aus betrachtet. Dort arbeitet mit Jannick Stillger ein gelernter Koch und damit ein ausgewiesener Virtuose und Spezialist für Food Pairings. Zu jeder Komponente auf dem Teller findet er das passende, flüssige – und ebenfalls vegane – Pendant mit einem Fokus auf Spirituosen aus dem deutschsprachigen Raum oder wahlweise einer alkoholfreien Alternative. Seine Karte ist nicht einfach eine Aneinanderreihung von abstrakten Namen und Zutaten, sondern eine farbenfrohe, grafische „Gebrauchsanweisung“, die auch weniger Geübten eine Idee von ihrem Drink vermittelt. Gewechselt wird auch mit der Saison, und so kommen im Herbst beispielsweise Birne mit schwarzer Walnuss, Petersilie, Gojibeere und Champagner oder Gin mit Hibiskus, Kirschlikör, Orange, Cranberry und Ingwer ins Glas. Ein Klassiker und Liebling von Geschäftsführer Ilhami Terzi ist die Disco-Schorle mit Hibiskus-Habanero-Bourbon, Wassermelone, Limette und Angostura.

Kopps Bar und Restaurant, Linienstraße 94, 10115 Berlin. Mittwoch bis Sonnabend 17.30 bis 0 Uhr.

Blick in das Papillon am Hardenbergplatz.

Foto: Whiteshoottaa

Im Papillon direkt in den S-Bahnbögen am Bahnhof Zoo vereint Felix Brandts – bekannt für seine Partyreihe Butterfly Effect, die Clubs Avenue und Bricks sowie das Restaurant Grace – das Beste aus drei Welten: Dinner, Drinks und Dance. Also Aperitif, Abendessen und gleich vor Ort weiterfeiern. Bar und Restaurant sind im Stil New Yorks in den 1970er-Jahren designt und gehen räumlich und konzeptionell ineinander über: Cocktails werden auf Wunsch auch zum Essen serviert. Die Signature Drinks hat Barmanager Tobias Bonk passend zum Namen in den bunten Farben von Schmetterlingen aus der ganzen Welt gehalten, inspiriert sind sie von den Charakteren und Herkunftsländern der Bartender. Der „The 7th Daiquiri“ beispielsweise basiert auf Rum, der mit Erdbeere, Limette und Kokos kombiniert wird. Daneben gibt es Barklassiker sowie eine hochwertige Wein- und Champagnerauswahl. Die Küche verantwortet der Israeli Nadav Kundel, der sich für mediterrane Gerichte mit internationalen Einflüssen entschieden hat.

Papillon, Hardenbergplatz 15, 10623 Berlin. Dienstag bis Sonnabend ab 18 Uhr.

Sternekoch Nikodemus Berger vom Bonvivant.

Foto: Reto Klar / FUNKE Foto Services

Das Bonvivant Cocktail Bistro in Schöneberg hat sich seit seiner Eröffnung 2019 nicht nur zum Sternerestaurant, sondern auch zu einem Vorreiter in Sachen progressive Barkultur gemausert. Zur Gemüseküche von Nikodemus Berger, die von selbst gesammelten Zutaten aus der Stadtnatur und geschmacksimposanten Soßen lebt, hat Barmanager Elias Heintz jeweils einen maßgeschneiderten Cocktail parat. Signature Drinks wie Mezcal mit Kakaobutter, Aprikose und Schokominze oder Wermut mit Bitters, Riesling Kabinett und Heidelbeeren können aber auch für sich alleine stehen. Besonders spannend wird es bei den alkoholfreien Kreationen mit Fenchel, Knoblauch, Blütenessenz, Kiefern- und Sesamöl oder Karotte. Klingt abenteuerlich, ist aber immer harmonisch und garantiert einen klaren Kopf am nächsten Tag. Als Ergänzung widmet sich das Bonvivant-Team seit neuestem dem Thema “Kein Wein”, also alkoholfreien Wein-Alternativen, die Aromenkombinationen wie Williams-Birne, Quitte und Mandelblüte oder Kirsche, Lakritz und Holz mitbringen.

Bonvivant Cocktail Bistro, Goltzstraße 32, 10781 Berlin. Dienstag bis Sonnabend ab 18 Uhr.

Leutegucken und ein solides gastronomisches Konzept – ohne kulinarisch-innovative Sensationen, aber mit gut gemachten Klassikern – diese Mischung hat sich für Roland Mary im Borchardt seit drei Jahrzehnten bewährt. Im neu eröffneten Hotel Telegraphenamt in Mitte kommt mit dem ehemaligen Haupttelegraphenamt zwischen Oranienburger Straße und Bode-Museum eine spektakuläre Location hinzu. Dunkle Holzelemente, große Pflanzen, freigelegte Ziegelwände, Sitzbänke mit flaschengrünen Polstern und geradliniger Industrial-Style finden sich im ganzen Haus. Für das Gesamterlebnis empfiehlt es sich, mit einem Drink an der schummerigen, kaminbeleuchteten Bar zu starten und dann ins benachbarte Restaurant Root im Lichthof zu wechseln. Die Cocktailklassiker einer inhaltlich traditionellen Hotelbar werden dort ebenso serviert wie Weine von der rund 300 Positionen umfassenden Karte. Neben einem Fokus auf Sushi und Gerichte mit asiatischem Schwerpunkt finden sich im Menü internationale Klassiker wie Rindertartar, Ceviche und Gyoza.

Root, Monbijoustraße 11, 10117 Berlin. Dienstag bis Sonnabend 18 bis 0 Uhr.

Das Frederick‘s am Potsdamer Platz: Managing Director Jürgen Klümpen (l) und Küchenchef Andelko Krmpotic.

Foto: Maurizio Gambarini / FUNKE Stock/FFS

Vor 100 Jahren war der Potsdamer Platz eines der gesellschaftlichen Zentren Europas, mit dem dort gelegenen Grand Hotel Esplanade als eine der ersten Luxusherbergen der Stadt. Der Geist des Grand Hotels ist nun an selber Stelle im 2022 eröffneten „Frederick’s“ wieder spürbar. Ein bisschen im Stile des Regisseurs Wes Anderson, ein bisschen Titanic, ein bisschen „Großer Gatsby“. In den opulenten Räumen finden ein Restaurant, zwei Bars, eine Lounge und ein Deli Platz und somit jede Menge Gelegenheiten, zwischen Drinks, Lunch und Dinner zu wechseln. Die Bar im Art-déco-Stil mit ihren acht Meter hohen Decken bildet das Herzstück und befindet sich im ehemaligen Silbersaal des Grand Hotels. Zuletzt hat dort Johannes Scheidemann als neuer Barchef übernommen und das Konzept nach Arnd Heißens Farb- und Aromatherapie-Cocktails in Richtung mehr Zugänglichkeit verschoben. Wer einfach einen Aperol Spritz trinken möchte, muss sich hier nicht dafür schämen. Küchenchef Andelko Krmpotic serviert ein paar Meter weiter moderne mediterrane Küche mit Einflüssen aus Asien und Südamerika.

Frederick’s, Bellevuestraße 1, 10785 Berlin. Dienstag bis Sonnabend ab 18 Uhr.