Mittes schmackhafte Meile

Berlin. Rund zwei Kilometer lang ist die Torstraße – die Verbindung zwischen Mollstraße im Osten und Oranienburger Tor im Westen. Wenige Jahre nach der Wende entwickelte sich die Torstraße zum gastronomischen Top-Meile mit Dutzenden Lokalen.

Ryong

Wir beginnen unseren Ausflug am östlichen Ende der Torstraße, der noch zu Prenzlauer Berg gehört, nicht zu Mitte. In einer ehemaligen Bar betreibt Mai Huy Thong Tran seit fast sieben Jahren das vegan-vegetarische Restaurant „Ryong“. Der gebürtige Südvietnamese entwarf viele Jahre Restaurantkonzepte für Landsleute. „An die Idee eines nachhaltig arbeitenden, vegan-vegetarischen Restaurants wagte sich niemand. Da habe ich gedacht, ich muss es selber machen“, erzählt der 51-Jährige. Zum Konzept gehört, dass es keine Softdrinks gibt, stattdessen ausschließlich ausgezeichnete hausgemachte Limonaden. Sehr erfrischend war „Summergarden“: Gurke, Apfel, Petersilie und Holunderblüten. Auch bei den Gerichten um 13 Euro zählt „hausgemacht“ zum Gütesiegel des Restaurants. Rund 80 Prozent der verwendeten Zutaten werden vor Ort hergestellt, von den Dinkel- und Reisnudeln in grandios gewürzten Suppen bis zu hausgebackenen Brötchen der fleischlosen Burger. Eine Besonderheit sind die mit Tempurateig frittierten Burgerbrötchen. Die hat sich der Gastronom sogar patentieren lassen.

Ryong, Torstraße 59, Tel. 30 30 70 47, Prenzlauer Berg, Mo.-Fr 12-22, Sbd 17-22 Uhr, www.ryong.de

PeterPaul

2017 eröffnete das „PeterPaul“ kurz vor der Kreuzung Brunnenstraße. Das sehr stilvoll in dezenten Brauntönen gehaltene 60-Sitzplätze-Restaurant besticht mit zahlreichen Gemälden des süddeutschen Malers Paul Maier-Pfau. Der Künstler war der Großvater des Restaurantbetreibers, David Canisius. Neben der Kunst überzeugt das gastronomische Konzept: Für die Gäste werden traditionelle deutsche Gerichte als Häppchen zum Teilen in der Tischmitte angerichtet. Etwa zartes Roastbeef mit Crème Fraîche und Gurkenstreifen, Matjes mit dezenter Remoulade oder fluffige Berliner Bouletten mit leichter Senfcreme. In der warmen Sektion finden sich neben Currywurst auch Königsberger Klopse, Kassler mit Sauerkrautschaum oder Rinderroulade mit Speck-Gurken-Füllung, alles mit besten Zutaten zubereitet und handwerklich sauber präsentiert.

PeterPaul, Torstraße 99, Mitte, Tel. 43 77 30 43, täglich 18-1 Uhr, www.peterpaul.de

Lucy‘s Deli

Lucia Fischer hat Anfang Mai ihren „Lucy‘s Deli“ in der Nähe der Ecke Rosenthaler Straße eröffnet und damit das Angebot von fleischlosen Speisen an der Torstraße auf das nächste Level gehoben. In gemütlicher, fast intimer Atmosphäre mit weit auseinander gestellten Tischen und bequemen Stofflehnensesseln genießt junges Publikum ab 9 Uhr gesundes Frühstück. In der offenen Küche werden gehaltvolle Müslis produziert, sowie Tofu-, Eierspeisen und Obstsalate hergestellt. Raffinierter Zucker ist hier tabu, gesüßt wird mit Datteln, Ahornsirup oder Kokosblütenzucker. Ab Mittag gibt es leckere Bowls um 10 Euro. Sehr fein schmecken im Ofen gerösteten Kartoffeln mit Apfelessig, dazu gerösteter Blumenkohl, Avocado, Kichererbsen und Mandelmus. Auch das Jackfrucht-Schawarma ist sehr beliebt. Bislang schließt „Lucy‘s Deli“ um 16 Uhr, aber das soll sich zukünftig ändern.

Lucys Deli, Torstraße 116, Mitte, Tel. 0171-962 05 54, täglich 9-16 Uhr, über facebook

Bandol sûr Mer

Sternekoch Andreas Saul vom „Banod sûr Mer“ bietet Signature Menus mit zehn Gängen.

Foto: Franz Michael Rohm

Berlins kleinstes Sternerestaurant, das „Bandol sûr Mer“, befindet sich in einem ehemaligen Dönerladen an der Ecke Bergstraße. Andreas Saul hat im Rutz gelernt, bevor er vor zwölf Jahren in das französisch inspirierte Restaurant kam. 2016 übernahm er es als Küchenchef und Betreiber, der Michelinstern kam zwei Jahre später und wird seither kreativ und meisterlich verteidigt. Die Karte des 16-Sitzplätze-Lokals wechselt alle drei Monate, „wir gehen mit den Jahreszeiten“, sagt Saul. Zu den Signature-Gängen des knapp 160 Euro teuren 10-Gang-Menüs zählen Auberginenpaté, Haselnuss, grüne Erdbeere sowie Sellerie, Deichkäse und Holzkohleapfel. Wenn der besternte Teamplayer die Produkte nicht selber erntet oder sucht, kauft er bei regionalen Produzenten. Eine Reservierung ist aufgrund der sehr begrenzten Sitzplätze empfehlenswert.

Bandol sûr Mer, Torstraße 167, Mitte, Tel. 67 30 20 51, Mo.-Fr. 18.30-23 Uhr, www.bandolsurmer.de

MontRaw

Platzprobleme kennt Shimon Rothlin vom „MontRaw“ nicht. Aus dem ehemaligen „Tucholsky“ hat der Absolvent des renommierten New Yorker Culinary Institutes of America ein gehobenes, aber lockeres, gesamt-mediterranes Restaurant gemacht. Hier setzt der gebürtige Israeli seit drei Jahren seine Erfahrungen in diversen US-Sternerestaurants mit seinem Konzept einer stark gewürzbetonten Küche um. Dazu zählen Vorspeisen wie Kubana, ein großes jemenitisches Brioche mit Labneh-Käse, gerieben Tomaten und Harif-Gewürz, geräucherte Calamari mit weißer-Bohnen-Creme, Tahini, Minze und der nordafrikanischen Gewürzmischung Zhug oder Miesmuscheln in einer Harissa-Grand-Marnier-Soße. Großes Plus im Sommer ist die vergleichsweise ruhige Terrasse mit 70 Sitzplätzen.

MontRaw, Torstraße 189, Mitte, Tel. 33 90 12 43, Di.-Sbd. 18-23, So. 11-15 und 18-23 Uhr, www.montraw.com