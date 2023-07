Essen aus aller Welt: Zehn Jahre Street Food in Berlin

Miranda Zahedieh (42) hat den Streetfood-Trend aus London nach Berlin gebracht. Am Freitag wird in der Arena Jubiläum gefeiert.

Berlin. Fried Chicken Burger, Tacos, chinesische Biang Biang Nudeln: Die Gerichte, für die Foodies in Berlin gerne Schlange stehen, wurden alle das erste Mal in Berlin auf einem Street Food Markt serviert.

„Street Food“ ist das schnelle Essen auf der Straße, auf die Hand, meist im Stehen. Schon im alten Rom aß das arme Volk frittierte Sardellen vom Straßenstand, in China wurden vor 2000 Jahren schon Nudeln serviert, die ersten Aufzeichnungen zu Street Food reichen rund 10.000 Jahre zurück.

Zum richtigen Trend wurde es in Berlin in den 2010er-Jahren durch die Gründung von zwei Märkten, auf denen es eine große Auswahl an Ständen in Festival-Atmosphäre gab.

Neben dem Street Food Thursday in der Markthalle Neun in Kreuzberg startete auch der Bite Club, den Miranda Zahedieh (42) mit Tommy Tannock 2013 in Berlin gründete, seit 2014 macht sie hauptberuflich nichts anderes, Tannock ist inzwischen wieder in London. Am Freitag, den 14. Juli, wird in der Arena Jubiläum gefeiert.

Kombination aus Musik, Feiern und leckerem, schnellen Essen

„Ich kam gerade aus London, wo ich studiert habe. Freunde von mit machten den Markt ‘Street Feast’ an der Brick Lane, ich vermisste den Vibe, die Kombination aus Musik, Feiern und leckerem, schnellen Essen“, so Zahedieh.

Also organisierten sie das erste Event. Die Location bekamen sie, weil sie die Leute vom Feiern kannten, die Stände machten Bekannte und Freunde von Freunden. „Wir stellten eine Veranstaltung auf Facebook und waren dann völlig geschockt, als 4000 Leute auftauchten und das Essen in kürzester Zeit aus war.“

Der Hype war real, traf den Nerv der Zeit. Keine Stulle, keine Pommes: Schnell war klar, Street Food Märkte sind der Anfangspunkt kulinarischer Diversität, Novitäten und Trends in der Hauptstadt.

Die treibenden Kräfte waren Ex-Pats aus der ganzen Welt, die ihre kulinarische Heimat in Berlin vermissten. Bis heute liegt für Zahedieh der Fokus darauf, Gastronomie-Anfängern die es durch ihre wenig bekannte Küche oder ihren Migrationshintergrund nicht so leicht haben, zu helfen, sich in Berlin zu etablieren.

Berliner probieren gern das Essen aus aller Welt

„Als Person of Color, Frau und zweifache Mutter kenne ich viele Varianten von Diskriminierung“, sagt sie, „aber ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass, wenn man die Vorurteile erst abgebaut hat, sich eine bunte Welt eröffnet, für die es sich zu kämpfen lohnt.“

Das Essen aus aller Welt kam an – und immer mehr Berliner probierten sich weit über den heimischen Tellerrand: „Man isst sich bei uns um die Welt – toll ist, das Besuchende viel offener und abenteuerlustiger auf einem Street Food Markt sind, da probieren Leute einfach gerne mal etwas aus, was sie vielleicht so nie in einem Restaurant bestellt hätten. Auch weil die Gerichte eher kleine Portionen sind, man kann also Vieles testen“. Damit das funktioniert, kostet bis heute kein Gericht beim Bite Club mehr als 10 Euro.

„Wir starteten mit zwölf Ständen, es wurden damals noch unbekanntere Sachen angeboten, wie mexikanische Tacos, südamerikanische Arepas oder richtig scharfes chinesisches oder indisches Essen – Authentizität ist bis heute interessant und spannend für Bite-Club-Besucher“.

Ein günstiger und unbürokratischer Markt

Der Markt entwickelte sich schnell zum Startpunkt für Erfolgskonzepte: Viele beliebte Restaurants und Cafés probierten sich auf dem niederschwelligen, weil günstigen und unbürokratischen Markt erstmals aus. Wie zum Beispiel Brammibals, die mit ihren veganen Doughnuts inzwischen sechs Standorte in der Hauptstadt und drei in Hamburg betreiben, oder Chutnify, die nach zwei Läden in Berlin auch in inzwischen drei Restaurants in Portugal modernes, indisches Essen verkaufen.

„Teilnehmende konnten ihre Rezepte, ihre Techniken und ihr Marketing ausprobieren, ohne gleich einen richtigen Laden mieten zu müssen oder ein großes finanzielles Risiko einzugehen“, so Zahedieh.

Und was trendet gerade? „Jian Bing machen chinesische Crêpes und „Afropot bereiten das indisch-afrikanische Reisgericht Jollof zu“, so die Streetfood-Pionierin.

Freitag wird in der Arena Berlin in Treptow gefeiert. Der Markt rund um das geöffnete Badeschiff lädt zum Essen und Chillen ein, es gibt Live-Musik und DJs legen auf. Am 18. August ist der letzte Termin für den Bite Club im Sommer. Extra zum Jubiläum sind auch viele Anbieter dabei, die eigentlich kein Essen mehr am Stand anbieten, wie z.B. Taco Qween, Chutnify, Spice Spice Baby und Bunsmobile. Der Eintritt kostet vier Euro.