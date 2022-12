Silvester in Berlin - Wo es sich feiern lässt

Wenn Weihnachten gerade durch ist, steht schon die nächste Festivität an: Silvester. Viele feiern auch hier im Kreise der Freunde und Familie, aber es gibt in einer Stadt wie Berlin natürlich zahlreiche Angebote, wo man es sich bei einer rauschenden Party, gutem Essen und anregenden Getränken gut gehen lassen kann, um das schwierige Jahr 2022 zu beenden. Hier eine Auswahl:

Lovis Restaurant

Blick in das Lovis Restaurant an der Kantstraße in Charlottenburg.

Foto: Lovis

Das Lovis Restaurant in Charlottenburg ist schon für sich eine außergewöhnliche Location: Es ist in einem ehemaligen Frauengefängnis untergebracht. Zudem wurden die Räume äußerst kunstvoll designt. Verantwortlich für die meist hoch gelobte Küche zeichnet Sophia Rudolph. Das "Lovis" bietet ein exklusives 6-Gänge-Menü mit Petit Fours, Kaffee, Wasser, Aperitif für 229 Euro. Dafür gibt es Amuse-Bouches, Sauerteigbrot mit Trüffelbutter, Bete Carpaccio mit Kaviar, Gebratene Jakobsmuschel mit Zwiebelconsommé, Grapefruit mit Champagner, Rosa Rehrücken mit Périgord-Trüffel, Livarot, Milchreis und die Petits-Fours. Für die Fleischgänge gibt es auch vegetarische Varianten. Die optionale Getränkebegleitung kostet 90 Euro extra. Wer nicht mehr nach Hause fahren möchte, kann im Hotel Wilmina übernachten (2 Übernachtungen für 2 Personen (Nur bei Buchung Dinner): 229 Euro pro Nacht inklusive Willkommensgetränk, Frühstück, Sauna, Kaffee und Kuchen am Nachmittag. 229 Euro pro Nacht inklusive Willkommensgetränk, Frühstück, Sauna, Kaffee und Kuchen am Nachmittag.

Lovis Restaurant & Bar, Kantstraße 79, 10627 Berlin. Das Restaurant befindet sich im Wilmina Hotel. Reservierung über OpenTable. Informationen unter: Tel. 201 80 51 60.

To The Bone

Blick in das To The Bone.

Foto: Riccardo Malberti

Italienische Fleischkultur gibt es im Restaurant To The Bone an der Torstraße in MItte. Es gib ein Menü am frühen Abend und ein spätes, die 2023 im Restaurant begrüßen wollen. Das frühe Menü beginnt um 17.30, umfasst vier Gänge und kostet 79 Euro. Das späte startet um 21 Uhr, beinhaltet acht Gänge und kostet 169 Euro - mit reichlich Champagner. Vegetarische Varianten sind für beide Menüs möglich. Zudem wird ein Sekt-Banikett aufgebaut.

To The Bone, Torstraße 96, 10119 Berlin Tel.: 407 54 40 www.tothebone.bonita.berlin E-Mail: tothebone@bonita.berlin

Der Weinlobbyist

Serhat Aktas ist der Inhaber des "Weinlobbyist" in Schöneberg.

Foto: Sabine Gudath

Auch Serhat Aktas feiert mit seiner Weinbar & Bistro Der Weinlobbyist in Schöneberg in das neue Jahr. Serviert wird ein 6-Gänge-Menü mit Austerneis, japanischem Omelette, Karpfen-Ceviche, Trüffel mit "Happy Foie Gras", Ei mit Kräuterseitling, Yuzu/Sake und Mozartkugel. Aktas hat dazu eine Weinbegleitung zusammengestellt. Das Menü inklusive Weinbegleitung, Sektempfang, Mitternachtssekt, Wasser und Espresso kostet 149 Euro.

Der Weinlobbyist, Kolonnenstraße 62, 10827 Berlin, derweinlobbyist.de

Bonvivant

Das vegetarische Cocktail Bistro Bonvivant feiert ebenfalls Silvester. Sieben Gänge von Nikodemus Berger sollen saisonales Gemüse ungewöhnlich in Szene setzen. Dazu gehören Kübris, Tann, Üonzu, Kimchi und verschiedene andere Kreationen. Barchef Elias Heintz kümmert sich um außergewöhnliche Cocktail-Begleitungen. Das Menü inklusive Drink Pairing kostet 249 Euro, als Dinner mit Getränken à la carte 179 Euro.

Bonvivant, Goltzstraße 32, 10781 Berlin, Reservierungen unter Tel. 176-61722602 oder per Mail an info@bonvivant.berlin.

Ritz-Carlton

Das Luxushotel am Potsdamer Platz bietet Silvester einen Champagner-Empfang und ein Sechs-Gänge-Menü mit Weinbegleitung. Für 375 Euro gibt es die beliebtesten Pots-Klassiker des Jahres 2022. Auch eine Silvesterparty wird es geben – mit unterschiedlichen Angeboten

Ritz-Carlton, Potsdamer Platz, Infos und Reservierung unter: Tel. 33 777 5402 oder per Email an network.berlin@ritzcarlton.com

Adlon

Das weihnachtlich geschmückte „Adlon“ (Archiv).

Foto: Adlon Kempinski Berlin

Die Silvesterparty findet imAdlon in einer blau-silbernen Innendekoration statt – mit Lichtshows, Wasserspielen und einer Bar um den Elefantenbrunnen. Im Ballsaal gib es ein Sechs-Gänge-Menü. Dazu kommt der Ausblick auf das Brandenburger Tor. Das Arrangement im Ballsaal kostet 680 Euro pro Person, im „Quarré“ 780 Euro und im „Lorenz Adlon Esszimmer“ 1125 Euro.

Hotel Adlon, Pariser Platz, Reservierungen unter: Tel. 22 61 11 11 oder per E-Mail an reservations.adlon@kempinski.com

Le Faubourg

Silvester gibt es im Le Faubourg im Dorint Hotel Kudamm ein Fünf-Gänge-Menü für 239 Euro, inklusive Begrüßungs-Champagner und Weinbegleitung.

Reservierung unter: Tel. 80 09 99 77 00 oder per E- Mail an lefaubourg@dorint.com

Brasserie Colette by Tim Raue

Auch in der Brasserie Colette in Schöneberg wird Silvester gefeiert. Serviert wird ein 5-Gänge-Menü mit Knurhahn, Rinderfilet Wellington und anderen französischen Spezialitäten. Das Menü knostet 110 Euro.

Brasserie Colette, Passauer Straße 5-7, 10789 Berlin, Reservierung per Tel. 21 99 21 74 oder per Mail oder OpenTable.