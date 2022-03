Guide Michelin: Neuer Stern für Berliner Restaurant „Bricole“

Küchenchef Thomas Hübner serviert in der „Alten Überfahrt“ in Werder an der Havel italienisch inspirierte Gemüseküche.

Seinem Ruf als Speerspitze der gastronomischen Innovation in Deutschland konnte Berlin am Mittwoch nicht gerecht werden – jedenfalls in den Augen der Testerinnen und Tester des „Guide Michelin“. Nach zwei Jahren mit rein digitalen Veranstaltungen wurden die neuen Sterne für Deutschland am Nachmittag in der Handelskammer Hamburg erstmals wieder vor kleinem Publikum verliehen.

Gerade einmal einen neuen Stern hatte der renommierte Restaurantführer, der seine Auszeichnungen in Deutschland seit 1966 vergibt, dabei für die Hauptstadt übrig. Das „Bricole“ an der Senefelderstraße 32 in Prenzlauer Berg darf sich ab sofort mit einem Stern und der berühmten roten Plakette schmücken. „Wir sind dankbar, überwältigt und sprachlos“, so Küchenchef Steven Zeidler und Gastgeber Fabian Fischer.

Nach der Eröffnung 2017 hatte sich das Restaurant zunächst mit dem Zusatz „Bar Hors d’œuvre“ und moderner französischer Küche in Tapas-Form etabliert. Mittlerweile ist das kleine, gemütliche „Bricole“ mit Straßenterrasse in den beschaulichen Kiez hinein, dem Konzept mit einer ambitionierten Weinkarte und kombinierbaren Menüs mit und ohne Fleisch in Richtung Casual Fine Dining entwachsen. Geblieben ist der herzliche, kompetente und gleichzeitig lässige Service, der Berlin und seine Restaurants ausmacht.

„Bricole“ in Berlin und „Alte Überfahrt“ in Werder mit neuen Michelin-Sternen

Einen neuen Stern gab es auch für die „Alte Überfahrt“ in Werder an der Havel. Bereits seit 2016 gibt es das Restaurant mit Blick aufs Wasser in einem denkmalgeschützten Backsteingebäude mit Säulenelementen aus der Jahrhundertwende. Küchenchef Thomas Hübner serviert italienisch inspirierte Gemüseküche mit Obst und Gemüse aus dem Schlosspark Petzow am Schwielowsee, die um Fisch und Fleisch aus dem Umland ergänzt wird.

Für diesen Ansatz erhielt das Restaurant zudem einen Grünen Stern für umweltfreundliche Gastronomie, der vom „Guide Michelin“ seit zwei Jahren vergeben wird. In Berlin kamen das vegane Zero-Waste-Restaurant „Frea“ an der Kleinen Hamburger Straße in Mitte und das „Cordo“ von Sternekoch Yannic Stockhausen, direkt um die Ecke an der Großen Hamburger Straße, in der Reihe der Grünen Sterne hinzu. Aus der Liste in Brandenburg gestrichen wurde das „Kabinett F.W.“ in Potsdam, das im vergangenen Jahr einen Stern erhalten hatte.

Gastgeber Fabian Fischer (l.) und Küchenchef Steven Zeidler aus dem „Bricole“ in Prenzlauer Berg.

Foto: RICARDA SPIEGEL

Trotz einem weiteren schwierigen Pandemiejahr für die Gastronomie wurde bei der Verleihung 2022 ein neuer Rekord erreicht: Erstmals werden 327 Restaurants in Deutschland mit ein bis drei Sternen gelistet. Ein Verdienst, der nicht darüber hinwegtäuschen kann, dass die Spitzengastronomie in Deutschland ein Frauenproblem hat. Nur für das „Tantris DNA“ in München, das neu mit einem Stern ausgezeichnet wurde, wurde mit Virginie Protat eine Küchenchefin auf die Bühne gebeten. Da war es beinahe konsequent, dass während der Verleihung nicht gegendert wurde.

Die Sterneküche in Berlin hat ein Frauenproblem

Unter 327 Sterneköchen und -köchinnen gibt es in ganz Deutschland nun 16 Frauen – zwei mehr als im vergangenen Jahr. „Es gibt Jahr für Jahr eine leichte Tendenz nach oben“, so Ralf Flinkenflügel, Direktor des „Guide Michelin“ für Deutschland und die Schweiz. Von einer Explosion in diesem Bereich könne aber keine Rede sein. „Das darf gerne mehr werden.“

Das „schanz. restaurant.“ von Thomas Schanz in Piesport in Rheinland-Pfalz wurde deutschlandweit als einziges Restaurant neu mit drei Sternen bewertet. Daneben gibt es acht neue Zwei-Sterne und 31 neue Ein-Sterne-Restaurants. Zum ersten Mal wurden mit dem „New Opening Award“ für das Münchner Doppelrestaurant „Tantris“ und „Tantris DNA“ sowie mit dem „Chef Mentor Award“ an Johannes King vom „Söl’ring Hof“ auf Sylt zwei Sonderpreise vergeben.