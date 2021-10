Zwei Berliner Restaurants unter den Top 50 der Welt

Nur zwei Restaurants aus Deutschland schafften es in das Experten-Ranking. Sie sind in Berlin - und ihre Namen gut bekannt.

Berlin. Wer hervorragend speisen will, ist in Berlin an der richtigen Adresse. Genauer: Zwei Adressen in Berlin sind absolut empfehlenswert. Dieser Meinung sind zumindest internationale Restaurantfachleute, die jedes Jahr die besten Restaurants weltweit suchen und die Liste "The World's 50 Best Restaurants" erstellen. Zwei Restaurants aus Deutschland schafften 2021 eine Platzierung - und sie sind beide in Berlin ansässig.

Zu den 50 besten Restaurants weltweit gehören demnach das Restaurant Tim Raue, das auf Platz 31 rangiert. Nobelhart & Schmutzig schaffte es auf Platz 45. "Asiatisch getönte Perfektion vom charismatischen Berliner Koch", heißt es über das Restaurant Tim Raue. "Hyperlokale, produzentenorientierte Küche in einer super unterhaltsamen Umgebung", heben sie bei Nobelhart & Schmutzig hervor. Auf Platz 1 landete das Restaurant "Noma" im dänischen Kopenhagen.

2019 rangierte das „Tim Raue“ noch auf Platz 40, 2020 pausierte die Rangliste wegen der Corona-Pandemie. "Die Auszeichnung ist für uns schlicht gigantisch", sagte Tim Raue. "Auf der Liste der The World‘s 50 Best Restaurants zu stehen, lockt Gäste aus der ganzen Welt an und begeistert junge Menschen mit uns zu arbeiten."

The World's 50 Best Restaurants: Mehr als 1000 Experten suchen Top-Restaurants

Seit 2002 wird die Liste "The World's 50 Best Restaurants" erstellt. Das Gremium besteht aus mehr als 1000 kulinarischen Experten. Bewertet werden Restaurants in 26 Regionen auf der ganzen Welt. Die Jury in jeder Region setzt sich aus Food-Autoren und Kritikern, Köchen, Gastronomen und weit gereisten Gourmets zusammen. Jedes Academy-Mitglied stimmt für zehn Restaurants ab, davon müssen mindestens vier Restaurants außerhalb ihrer Heimatregion sein.

Das Ranking will eine "Momentaufnahme einiger der besten Reiseziele für einzigartige kulinarische Erlebnisse" sein und "Barometer für globale gastronomische Trends".

