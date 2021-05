Genussvolles zum Muttertag

Das Muttertagsmenü to go vom "Charlotte & Fritz".

Der Mutter sollte man natürlich nicht nur zum Muttertag etwas Gutes tun. Aber an diesem Tag darf es auch etwas Besonderes sein. Eine Alternative zu Blumen ist auch gern ein Restaurantbesuch. Nur ist der in diesem Jahr leider nicht möglich. Aber die Restaurants in Berlin haben sich wieder etwas einfallen lassen, damit man auch so den Müttern etwas Besonderes bieten kann.

"Charlotte & Fritz" - Das "Charlotte & Fritz" am Gendarmenmarkt in Berlin-Mitte hat ein "Verwöhnmenü" aufgelegt. Muttertag "in the Box" als kulinarisches Dankeschön. Das Menü enthält eine Hefeschnecke mit Frischkäse und Wildkräutern, Spargelsalat mit Estragon, Eigelb Bottarge, dann eine Ente aus dem Rohr mit leichtem Zitronentyhmian-Jus, neuen Kartoffeln, Gremolata und pikantem Rhabarberkompott und schließlich ein Erdbeer-Clafoutis mit cremigem Vanille Custard.

Das Muttertagsmenü to Go mit drei Gängen ist buchbar für den 8.5.2021 und 9.5.2021 und kostet 120 Euro (pro Box, für zwei Personen). Abholung zwischen 12 und 19 Uhr. Reservierungen bis drei Tage im Voraus erbeten unter Tel. 2033 6363 oder charlotte.fritz@regenthotels.com

Das Muttertagsmenü to go vom "Charlotte & Fritz".

Foto: Regent Berlin

Kurpfalz Weinstuben - Ein Vier-Gänge-Menü gibt es seitens der Kurpfalz-Weinstuben. Besteller können wählen zwischen Kaninchenterrine mit Jahrgangsquitte und Zuckerschoten, Mai-Matjes mit Beete, Apfel, Gewürzgurke, Wachtelei, Pumpernickel oder Spargeltarte als Vorspeise, Auberginenroulade mit Tomate, Ponzu, Entenbrust mit Cassis-Jus, Mairübchenragout und Morchel-Risotto oder Zander-Wildlachsroulade mit Hummersoße, ebenfalls Ragout und Risotto als Hauptspeise und Biskuit-Rolle oder Käseauswahl als Dessert. Eine Bundmöhrensupper ist Grundbestandteil des Menüs. Die Kochbox kostet 38,90 Euro und kann auf der Website der Kurpfalz-Weinstuben bestellt werden. Das Menü kann am 8. oder 9. Mai ab 13 Uhr abgeholt werden.

- Das Friedenauer Restaurant "Schmidt Z&KO" an der Rheinstraße in Friedenau hat ebenfalls ein Menü zum Abholen vorbereitet: Bärlauchcremesuppe mit Chorizo und Leinsaat-Chips, Kremmener Spargel mit gefüllter Maishähnchen-Roulade, Hollandaise und neuen Kartoffeln, Weißer Schokoladenkuchen mit Mandeln mit Erdbeeren und kandierten Blüten. Außerdem gibt es eine Flasche Perlwein Fräulein HU, Katharina Wechsler, Rheinhessen. Dazu ein 2020er Silvaner Trocken von Hans Wirsching in Franken und einen kleinen Blumengruß. Das Paket kostet 89 Euro (für zwei Personen). Bestellungen unter Tel.: 030 / 2000 395 70 oder unter info@schmidt-z-ko.de möglich. Abholtage: 7. und 8. Mai von 11 bis 19 Uhr. "Cookies Cream" - Ein edles Menü kommt vom "Cookies Cream". Stephan Hentschel kreiert Baguette mit geschlagenem Olivenöl, Spargelsalat, Miso-Spargel-Suppe, Kohlrabi mit Trüffel-Teriyaki-Soße sowie Rhabarber und Beeren mit Kuchen. Das Menü kostet 59 Euro pro Person und kann im Online-Shop des "Cookies Cream" bestellt werden.

Mos Eisley Blueberry Sour Cream gibt es ebenfalls beim Eis-Festival Berlin.

Foto: SumUp Berlin