“Ich will diese Leichtigkeit zurück haben”

Berlin. Eigentlich wollte Christian Lohse Bouletten machen. Doch daraus wird an diesem Dezember-Vormittag in Lichtenberg nichts. Denn der ehemalige Zweisterne-Koch hatte es eilig und das Fleisch deshalb in einem Supermarkt gekauft. “Dann mache ich die erste Boulette, das Handgefühl war gut”, sagt Lohse, “und dann laufen die mir in der Pfanne aus. Ein Alptraum.” Statt dessen gibt es Wasser und Abstand in der Bar des Hotels “Vienna House Andel’s Berlin”, wo auch das Sternerestaurant “Skykitchen” residiert, dessen Küche Lohse zurzeit nutzt.

Ziemlich genau drei Jahre ist es her, dass Lohse das damalige Zweisterne-Restaurant “Fischers Fritz” im Hotel “Regent Berlin” verließ, in dem er 13 Jahre Küchenchef war und das heute "Charlotte & Fritz" heißt. Seitdem war es gefühlt still geworden um den heute 53-Jährigen aus Bad Oeynhausen. “Es gab ja auch nichts mehr”, sagt Lohse. Er habe Fernsehen und Catering gemacht. “Dieses Jahr (2020, Anm. d. Red.) ist mir alles weggebrochen. Gnadenlos.”

Damals, als seine Zeit im “Fischers Fritz” endete, habe man ihm gesagt, 50 Jahre sei genau die richtige Zeit, um noch einmal neu anzufangen. Lohse lacht. “Jetzt fangen wir noch mal an.” Er sei froh, dass die Zäsur da war und immer noch ist. “Ich werde nie wieder so ein Restaurant machen.”

Lohse hat mit der Sterne-Gastronomie abgeschlossen

Lohse hat zeit seines Lebens Sterne erkocht, erst in seinem eigenen Restaurant “Windmühle” in Lohe, dann im damaligen “Regent Schlosshotel” im Grunewald, schließlich im “Fischers Fritz”. Doch jetzt hat er mit der Sterne-Gastronomie abgeschlossen. Die Bewegung dort sei teils abstrus, meint er. Ein Beispiel: Was ihm überhaupt nicht gefallen habe, war, wie Köche zu “absoluten Stars” wurden. “Wir haben immer das Prinzip verfolgt: Wir kochen für die Gäste zum Wein.”

"Wir sind hier nicht in der Philharmonie"

Durch Corona werde sich in der Gastronomie Einiges ändern, glaubt er. “Wenn das alles mal vorbei ist, bleiben von 100 Restaurants sowieso nur noch 20 übrig.” Und viele davon seien nur “Industriekantinen”. Ihm sind Tradition und Qualität wichtig. Woanders in der Welt sei das normal. “Wir müssen immer wieder was Neues haben. Nee”, sagt er. Genau, wie er sich gegen das Diktat in Luxusrestaurants wehrt, dieses “mit dem kleinen Finger zeigen und im Uhrzeigersinn essen”. Die Teller seien heutzutage so technokratisch geworden, das störe ihn am meisten. “Da hat man das Gefühl, dass ein kleiner Junge einen Baukasten gekriegt hat, aus dem er jetzt alles rausholen muss.” Er selbst betrachte alles mit der Leichtigkeit des Seins. Und ergänzt später: “Wir sind hier nicht in der Philharmonie.” Im Weglassen liege die Kunst.

Als Covid-19 begann, habe er noch riesige Caterings gemacht, mit bis zu 4000 Personen. “Das war gut.” Da habe er schon die Schmorküche wieder aufleben lassen. Und das Ganze ohne Plastik. Wegen des Abfallproblems hat er sich gegen Sous Vide entschieden. “Heute gibt es praktisch nur noch geschmorte Sachen.” Auch beim Gemüse. Das Ergebnis: “Bei 1000 Leuten haben Sie nur noch einen Müllsack voll.” Was ihm vor allem an seinem jetzigen Leben gefällt. “Ich bin kein Manager mehr, ich stehe wieder am Herd. Das hat mir doch sehr gefehlt.”

Eines seiner neuen Projekte, das aber in Corona-Zeiten auf Eis liegt, heißt “Lohse Prestige”. Dabei bringt er den Leuten das Essen nach Hause, kocht bei denen, zwei Gänge seien vorbereitet. “Und vor dem Dessert gehe ich wieder.” Er wolle nicht zu sehr in die Intimität eines Haushalts eindringen. “Das verstehen viele und finden es gut.” Der Preis ist nicht ohne: 295 Euro pro Person plus einmalig 270 Euro für eine Servicekraft und eine Spülkraft. Mindestteilnehmerzahl vier Personen. Beinhaltet sind vier Gänge, ein Amuse Bouche, “hinterher gibt es noch was Kleines”, ein Aperitif und eine Flasche Wein pro Person. Dazu komme ein Likör als Geschenk, “gutes Brot, gutes Olivenöl, gute Butter.” Außerhalb Berlins gilt: Preis auf Anfrage.

"Ich habe auch schon auf zwei Flammen gekocht"

Trotz des Preises komme das Konzept sehr gut an, sagt Lohse. Auch bei ihm selbst, denn man komme “ganz nah an die Gäste ran. Das ist halt eine sehr individuelle Betreuung”. Und: “Das ist genau das, was die Leute haben wollen.” Meistens seien das sechs bis acht Leute, und denen ist der Genuss das offenbar wert, genau wie Lohse: “Ich freue mich immer, wenn ich ein bisschen Geld zur Seite gelegt habe, dann gehe ich irgendwo sehr gut essen und trinken. Und werde gut bedient.” Viele legten die Veranstaltung auf 15, 16 Uhr. “Da sind sie noch frisch”, im Gegensatz dazu, wenn man einen harten Tag im Büro hatte. “Und wir arbeiten sehr sauber, leise, und das war’s”, so Lohse. “Das ist eine gute Sache.” Größe von Wohnung oder Küche sind für Lohse nicht ausschlaggebend: “Das juckt mich überhaupt nicht, ich habe auch schon auf zwei Flammen gekocht”, lacht er. “Blöd ist, wenn Sie keinen Ofen haben, dann wird’s schwierig. Es glänzt dann die Mikrowelle, aber in der Mikrowelle zu kochen ist schwer.”

Ein zweites Produkt von Lohse: individuelle Kochkurse, zurzeit digital per Videokonferenz. “Wir setzen zurzeit stark auf Internet-Kochkurse, ich glaube auch, dass das was wird”, sagt er. Aufgrund von Corona müsse man nun mal andere Wege gehen. Den ersten davon hat er für einen 18-Jährigen gemacht. “Unfassbar, wie gut der war”, sagt Lohse. “Ich war ganz fasziniert von diesem jungen Mann. Eine Hingabe, spektakulär.”

"Lohses digitale Kochstunde" ab Februar

Billig ist auch dieser Wissensgewinn nicht: 777 Euro kostet so ein Einzelkochkurs online. Ohne die Kontaktbeschränkungen gibt es individuelle 1:1-Kochkurse mit Christian Lohse in der heimischen Küche. Lohse zu seinem Konzept: “Ich will diese Leichtigkeit zurück haben”. Natürlich zählen auch Ernsthaftigkeit und gute Produkte sowie die Beratung der Kunden. Die Ernsthaftigkeit gepaart mit der Leichtigkeit des Seins. Die Leute würden Tradition und Qualität suchen. Authentizität. “Und leicht muss es sein, beschwingt.”

Ab Februar kommt deshalb “Lohses digitale Kochstunde” hinzu. Immer freitags, eine Stunde, für einen bis drei Gänge und mit mindestens zehn Teilnehmern pro Buchung. Themen sind bislang “Lohses Heimatliebe Berlin”, “Lohses Orient”, “Lohses Little Italy” und “Lohses Paris Mon Amour”. Der Preis: 99 Euro pro Person.

Damit ist noch nicht Schluss. Auf seiner Website finden sich weitere Produkte, zum Beispiel “Lohses Prêt-à-porter”. Das beinhaltet ein saisonales 4-Gang-Menü ab zwei Personen und wird deutschlandweit verschickt. “Bodenständige Küche mit überwiegend regionalen Produkten und Sterneschliff”. Der Preis: 99 Euro pro Person plus 50 Euro Lieferpauschale.

"Bis zur Grenze der Erschöpfung"

Einen Monat lang hat Christian Lohse für die Entwicklung des Angebots gebraucht. Das seien lange Tage gewesen, bei denen man “bis zur Grenze der Erschöpfung” gearbeitet habe, um das Angebot auf die Beine zu stellen.

So ganz hat sich Lohse allerdings noch nicht von dem Restaurant-Gedanken getrennt. 2021 könnte es soweit sein, als Pop-up-Modell in Berlin. Voraussetzung: “Wenn ich einen Investor finde.” Das Konzept hat er schon im Kopf. “Da wird nur geschmort, ganz viel am Tisch gemacht. Wir machen russischen Service.” Bedeutet, es werden Platten auf den Tisch gestellt, die Gäste können sich selber bedienen. Modern ausgedrückt: Sharing, also das Teilen. “Wir wollen aber nicht kleinteilig sein, sondern großteilig”, so Lohse. Das Onsen-Ei werde auch eine große Rolle spielen, also ein Ei, das bei 64 Grad gegart wird. “Ich bin weiter fasziniert davon.” Eier spielen für Lohse sowieso eine große Rolle in der Gastronomie. Zusätzlich Gemüse, Fleisch eher weniger. “Ich sehe auch kaum noch Chancen, an eine gute Qualität von Fleisch heranzukommen, in den Mengen, die der Verbraucher gerne hätte.”

Seine Vorbereitungen macht Lohse in der Küche des “Sky Kitchen”, denn die ist wegen Corona zurzeit ungenutzt. Und Lohse will die Kapazitäten einer großen Küche ausnutzen, denn zusätzlich startet er eine Soßenmanufaktur. “Wir fangen mit sechs Soßen an und wollen auf 14 erweitern.” Bis auf eine seien alle vegan. Geplant sind unter anderem Tomatenketchup, “Red Devil”, ein scharfer Zusatz für alle Soßen, ein nordindischer Dip mit Karotten und fünf Gewürzen, Chutneys, “was mit Kürbis”, eine Neuerfindung der Sauce Cumberland mit Kirschen, ein Pilz-Dip, “der richtig nach Unterholz schmeckt” und Lohses “Super Glue”, eine Rippchenmarinade. Vertrieben wird das über Internet-Verkäufer, in größerer Menge. Dafür bietet die Küche ideale Voraussetzungen mit vier Kesseln à 600 Liter, sechs Kombidämpfern in Schrankhöhe und vielem mehr. Ein neues Logo gibt es auch schon: eine Mohnblume, gezeichnet von Lohse höchstselbst. “Ich liebe Mohnblumen, weil die nicht vergehen und so in den Kornfeldern winken.” Und weil die auch perfekt in seine Lebenshaltung passen: die Leichtigkeit des Seins nicht nur zu finden, sondern sie sich auch zu bewahren.