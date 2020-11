„Tulus Lotrek“ mit Weihnachtsmarktersatz an der Fichtestraße

Berlin. Am 28. und 29. November sowie am 5. und 6. Dezember öffnet das Sternerestaurant „Tulus Lotrek“ von Max Strohe und Ilona Scholl an der Fichtestraße 24 in Kreuzberg seine Pforten und wagt den Versuch einer Weihnachtsmarktersatzhandlung.

Für Fettfinger auf dem Nachhauseweg sorgen Reibekuchen mit Sauerrahm und Kaviar sowie weitere Außer-Haus-Gerichte. Hinter die Wohnungs- und Kühlschranktür schaffen es mit Glück Gänseleberterrine, Rohmilchkäse, Rillette und Confit de Canard. Zum Verschenken (und dann doch selbst behalten) gibt es Pralinen und gebrannte Mandeln.

Damit man all das nicht auf nüchternen Magen essen muss, sind Glühwein-to-go und Flaschenweine im Angebot. Natürlich unter Wahrung bestehender Abstands- und Hygienegebote und einer nach dem anderen. Geöffnet ist jeweils von 14 bis 18 Uhr.