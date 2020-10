Chefkoch Tim Tanneberger verlässt das "eins44". „Tim hat wirklich Großes geleistet und unserem Restaurant einen sehr eigenen Charakter verliehen“, sagte "eins44"-Besitzer Jonathan Kartenberg.

Der 27-jährige Tanneberger will offenbar, etwas Neues ausprobieren. Zuvor war er als "Aufsteiger des Jahres" der Berliner Meisterköche nominiert und vom "Gault & Millau" mit 15 Punkten bewertet. Nachbesetzt wird der Posten zunächst nicht. Kartenberg will seinem Standort in Neukölln treu bleiben: „Mir ist es wichtig, langfristig etwas aufzubauen. Zusammen mit dem Team werden wir den Ansatz der Produkt-fokussierten Küche weiterentwickeln.“

Erhalten bleibt dem "eins44" Daniel Achilles. Der ehemalige Zweisternekoch, 2014 vom "Gault&Millau" als Koch des Jahres und 2018 als Berliner Meisterkoch ausgezeichnet wirkt seit Mai dieses Jahres am Herd mit. Er hatte zuvor das "Reinstoff" in Mitte, das Anfang 2019 schloss und sich eine Auszeit gegönnt.

„Jeder Abschied hält Chancen bereit für etwas Neues“, meint Jonathan Kartenberg: „Wir wünschen Tim nur das Beste und freuen uns auf eine spannende Zukunft im eins44.“