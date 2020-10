Rezepte und Tipps für ein kulinarisches Weihnachten

In diesem Jahr ist alles anders. Auch Weihnachten in Corona-Zeiten könnte anders ausfallen als bisher gewohnt. Doch gerade in einem Jahr, in dem es vor allem um Isolation ging, steht Weihnachten umso mehr für Geborgenheit, schöne Erinnerungen und ein vertrautes, wohliges Gefühl.

Diesem widmet sich ein neues Bookazine aus der Reihe „So schmeckt“ des Eat Clubs der Funke Mediengruppe, in der auch die Berliner Morgenpost erscheint. „So schmeckt Weihnahten“ beinhaltet 78 besondere Rezepte rund um Weihnachten. Darunter sind Klassiker, neu interpretierte traditionelle Gerichte, Herzhaftes und Süßes. So bekommen nicht nur Fleischliebhaber zum Beispiel mit einem Rinderfilet Wellington-Art mit Cognac-Rahm und Pilzen etwas geboten, sondern auch Süßschnäbel mit Plätzchen iund Desserts. Auch Vegetarier kommen mit 24 mal „Veggie-Christmas“ nicht zu kurz. Dazu gibt es Tipps zum Gastgeben für gute Freunde - damit Weihnachten auch im Corona-Jahr wunderschön und köstlich-knusprig-lecker wird.

„So schmeckt Weihnachten“ gibt es für 6,90 Euro im Zeitschriftenhandel.