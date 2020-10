Beiderseits des Jägerschnitzel-Äquators

Auf der Menükarte des Restaurants „Quarré“ im Hotel „Adlon Kempinski“ ist die Deutsche Einheit auch kulinarisch längst vollzogen. Käsespätzle, Schwarzwälder Kirsch und Alpenschinken stehen dort in friedlicher Koexistenz mit Berliner Kartoffelsuppe, Brandenburger Burrata und Kaltem Hund. Lokale und regionale Küche ist die Spezialität von Küchenchefin Michéle Müller. Die Berlinerin wurde 1981 in Buch geboren. An die Vorwendezeit hat sie nur einige Kindheitserinnerungen. Eine davon ist das Jägerschnitzel. Ein Gericht, über das auch 30 Jahre nach der Wiedervereinigung keine innerdeutsche Einigkeit möglich ist.

Denn wenn Ost- und Westdeutsche „Jägerschnitzel“ sagen, meinen sie noch lange nicht das gleiche. Die Überraschung über diese Erkenntnis ist auch an diesem Tag in dem berühmten Fünf-Sterne-Haus am Brandenburger Tor wieder groß. Denn während Sabina Held, Director Public Relations, sich in Erwartung unseres Treffens auf ein Schnitzel in Pilz-Sahne-Soße freut, serviert Michéle Müller panierte Jagdwurst mit Nudeln in Tomatensoße. Kurz herrscht ein Moment der Verwirrung. „Wir machen schon die Ost-Variante, oder?“, fragt Müller. „Ich wusste gar nicht, dass es einen Unterschied gibt“, sagt Held.

Das Jägerschnitzel „Ost“ gibt es noch in Mensen oder Kantinen

Ursprünglich mit Kreativität aus Ressourcenmangel erfunden, findet man das Jägerschnitzel-Ost bis heute dort, wo kostengünstig gekocht werden muss: In Mensen, Betriebskantinen, in Schulen und Kindergärten. „Das war kein Gericht, das es bei uns zu Hause gab“, erinnert sich auch Michéle Müller. Ihre Eltern konnten schließlich richtig kochen. Als sie neulich von einem Heißhunger auf das Kinderessen gepackt wurde, habe sie ihren Vater aber dennoch gebeten, ihr bei ihrem nächsten Besuch ein Jägerschnitzel zu braten.

Ein Vorhaben, das nur bedingt funktionierte. Denn wie für alle Gerichte mit emotionalem Erinnerungswert gilt: Kreative Innovationen von überambitionierten Köchen oder sonstige Abweichungen haben hier keinen Platz. Wenn es nicht exakt so schmeckt wie früher, ist es nicht richtig. Im Fall des Jägerschnitzels gilt vor allem: Keine Experimente bei Nudeln und Soße. Also Spirellis von Riesa statt italienische Pastaspezialitäten und Ketchup mit angeschwitzten Zwiebeln statt frischer Tomatensoße. „Es ist eben ein Kinderessen“, sagt Müller. „Es soll schnell gehen, und die Süße ist auch schon da.“

„Senfei mag ich nur, wenn es meine Mutti kocht“

Dass sie nun selbst mit Hilfe der Kollegen eine „Quarré“-Version entwickelt hat, sorgt bei der 39-Jährigen für sichtliches Vergnügen. Nach dem Anrichten wird das Ergebnis sofort fotografiert und an die Eltern geschickt. Auf die Karte im „Quarré“ wird es das Jägerschnitzel allerdings auch in Zukunft nicht schaffen. Bei aller Liebe. „Ossis kann man damit wahrscheinlich hinter dem Ofen hervorlocken, aber wirklich niemand anderen“, sagt Michéle Müller und lacht.

Anders verhält es sich mit ihrem persönlichen Lieblingsgericht aus Kindertagen: Berliner Senfei. In anderen Teilen Deutschlands auch bekannt als Süß-saure oder Verlorene Eier in Senfsoße, ansonsten jedoch ein gesamtdeutsches Erfolgsprodukt. Wahlweise mit Zitronensaft und Zucker, mehr oder weniger Senf, mit Speck oder ohne. Im „Adlon“ pochiert und mit Kartoffelpüree serviert. „Ich mag das nur, wenn es meine Mutti kocht“, sagt Michéle Müller auch hier. „Es gibt Gerichte, die wünsche ich mir immer, wenn ich zu Hause bin.“

So wie beispielsweise die weihnachtliche Soljanka. „Da mag ich keine Veränderungen. Die muss so schmecken, wie sie immer gewesen ist“, sagt Müller. Während die säuerlich-scharfe Suppe bei anderen häufig ein Resteessen sei, werde sie in ihrer Familie regelrecht zelebriert.

„Wir kaufen Kasseler und frische Paprika, und dann wird das den ganzen Tag lang gekocht. Wenn ich das esse, dann weiß ich, ich bin zu Hause.“ Dieses Gefühl will Michéle Müller auch mit ihrer Karte im „Quarré“ erzeugen. Viele Berliner Gäste kämen eigens wegen der Leber oder Currywurst, sagt sie. Gäste von außerhalb hingegen würden behutsam in die Küche der Berliner Region eingeführt.

Hier finden Sie das Rezept von Michéle Müller für das Jägerschnitzel