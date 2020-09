Berliner Meisterköche würdigen Gastronomie mit Foodtouren

Seit 1997 zeichnet das Wirtschaftsnetzwerk Berlin Partner jährlich die besten Köche der Hauptstadt aus. Mehr als 130 Köche, Gastronomen und Kiezmeister wurden seither in den verschiedenen Kategorien geehrt. Wie so vieles, werden Auszeichnung und Gala-Dinner dieses Mal nicht wie gewohnt stattfinden können. „Das Jahr 2020 hat die Gastronomie in ganz besonderer Weise vor unvorstellbare Herausforderungen gestellt“, sagt Geschäftsführer Stefan Franzke. „Angesichts dieser außergewöhnlichen Situation haben wir uns etwas Besonderes ausgedacht, um dennoch viele besondere Gastronomen zu würdigen.“

Berlin Partner wird in diesem Jahr fünf kulinarische Touren, die „Walks of Taste“, zu ehemaligen Preisträgern der Berliner Meisterköche anbieten: eine Fine Dining-Tour, eine Sterne-Tour, eine Nachhaltig-Regional-Tour, eine Szene-Tour und eine Traditionell-Modern-Tour. Zusätzlich gibt es eine Newcomer-2020-Tour, mit der Restaurants besucht werden, die erst kürzlich eröffnet haben. Das „Irma La Douce“ an der Potsdamer Straße, das „Rutz Zollhaus“ am Carl-Herz-Ufer, das „Otto“ an der Oderberger Straße und das „Kink“ an der Schönhauser Allee hat die unabhängige Jury der Berliner Meisterköche zu den besten Neueröffnungen der Stadt gewählt. „Strickt Wollschals, Handschuhe und Pudelmützen! Damit wir Berliner auch bei kaltem Wetter auf Terrassen und Trottoirs vor Lokalen, Bars und Restaurants das erleben und genießen und damit unterstützen, was Berlin kulinarisch ausmacht und hier so einzigartig ist“, sagt der Vorsitzende Stefan Elfenbein angesichts der bevorstehenden Monate, die für die Gastronomie noch einmal eine Herausforderung bedeuten könnte.

Franzke würdigt zudem das besondere Krisenmanagement und die Hilfsbereitschaft der Berliner Gastronomie, beispielsweise mit der Aktion „Kochen für Helden“. Mich hat schwer beeindruckt, dass so viele Hilfsangebote für die Berlinerinnen und Berliner gekommen sind. Ich bin stolz auf dieses Berlin, ich bin dankbar für dieses Berlin.“